آبل تضيف ألبومًا جديدًا لاستعادة الصور المفقودة أو التالفة

في تحديثها الجديد لنظام iOS 18، أضافت شركة آبل ميزة جديدة إلى تطبيق الصور تهدف إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المحتوى المفقود أو التالف داخل التطبيق من خلال ألبوم جديد.

ويتيح الألبوم الجديد الذي يحمل اسم “المُستعادة Recovered” للمستخدمين رؤية الصور ومقاطع الفيديو التي كانت مفقودة أو تالفة، والتي ما زالت موجودة على أجهزتهم.

وباتت هذه الميزة متوفرة الآن مع أنظمة آبل الجديدة مثل iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia، وتقول آبل إن هذه الخاصية قادرة على تحديد مواقع الصور ومقاطع الفيديو المفقودة أو التالفة وعرضها في الألبوم الجديد داخل تطبيق الصور.

وسيكون هذا الألبوم متاحًا إلى جانب الألبوم الحالي “المحذوفة مؤخرًا”، الذي يضم الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة لمدة قدرها 30 يومًا قبل حذفها تلقائيًا بنحو نهائي.

وقالت آبل إن التحديثات القادمة لأنظمتها ستفحص الأجهزة تلقائيًا للبحث عن الصور ومقاطع الفيديو القابلة للاسترجاع.

وهناك حالات متعددة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الصور ومقاطع الفيديو أو إتلافها، مثل مشكلات في قاعدة البيانات أو عند التقاط الصور وعدم حفظها بنحو صحيح في مكتبة الصور، كما يمكن أن تتسبب التطبيقات الخارجية التي لديها صلاحيات إدارة مكتبة الصور في فقدان المحتوى أو إتلافه.

وسيظهر الألبوم الجديد “Recovered” فقط إذا عُثر على صور أو مقاطع فيديو مفقودة أو تالفة على الجهاز، ويتطلب الوصول إليه تأكيد الهوية عبر خاصية تعرّف الوجه Face ID أو بصمات الأصابع Touch ID.

وعند النقر على صورة أو مقطع فيديو يظهر خياران، هما “الحذف الدائم” أو “الاستعادة إلى المكتبة”.

وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد ظهور مشكلة في قاعدة البيانات في تحديث iOS 17.5 أعادت ظهور الصور المحذوفة. وقد أكدت آبل آنذاك أن المشكلة نادرة، وأثرت في عدد قليل من المستخدمين والصور.

ومن خلال إضافة ألبوم “Recovered” الجديد، سيحصل المستخدمون على تحكم أكبر لضمان حذف الصور ومقاطع الفيديو كاملةً، كما يمنحهم فرصة أخرى لاستعادتها إذا كانت مفقودة.