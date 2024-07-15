IDC: سوق الهواتف الذكية تواصل استعادة قوتها

أظهرت بيانات أولية من مؤسسة البيانات الدولية IDC أن شحنات الهواتف الذكية العالمية ارتفعت بمقدار 6.5 في المئة سنويًا إلى 285.4 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بشركتي سامسونج وآبل، مع أن التعافي الكامل في الطلب لم يتحقق بعد إذ لا يزال يواجه تحديات في بعض الأسواق.

ويستمر التعافي مع تحقيق أكبر خمس شركات مكاسب سنوية، ونشهد منافسة متزايدة بين الشركات الرائدة واستقطابًا في نطاقات الأسعار.

ونمت الشحنات العالمية للربع الرابع على التوالي، وفقًا لشركة الأبحاث، إذ يتطلع صانعو الهواتف الذكية إلى الذكاء الاصطناعي لإغراء المستهلكين القلقين من الأسعار والحصول على حصة كبرى في السوق.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في فريق التتبع العالمي التابع لشركة IDC، إن هناك الكثير من الحماس في سوق الهواتف الذكية، وذلك بفضل ارتفاع متوسط ​​أسعار البيع والحديث عن الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تستحوذ على 19 في المئة من السوق هذا العام.

وأضافت بوبال: “مع استمرار كل من آبل وسامسونج في الوصول إلى قمة السوق وتحقيق أقصى استفادة من الاتجاه المستمر للهواتف المتميزة، فإن العديد من الشركات المصنعة الصينية الرائدة تعمل على زيادة شحنات الهواتف المنخفضة السعر في محاولة للحصول على حصة كبيرة وسط ضعف الطلب، وتواجه حصة الأجهزة من الفئة المتوسطة تحديًا نتيجة لذلك”.

ويدعي التقرير أنه من المتوقع أن تكون 19 في المئة من جميع الشحنات هواتف ذكية مزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي، وهو أسرع نموٍ في أي ابتكار للهواتف المحمولة شهدته IDC.

وعقدت آبل مؤتمرها للمطورين في الشهر الماضي إذ عرضت مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لأجهزة آيفون المدعومة بروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT من OpenAI.

في حين عقدت سامسونج أيضًا حدث Galaxy Unpacked في الأسبوع الماضي إذ أعلنت نماذج جديدةً لجهاز Galaxy Fold و Galaxy Flip، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

واحتلت سامسونج المركز الأول بحصة سوقية قدرها 18.9 في المئة من الشحنات في الربع الثاني، تلتها آبل بحصة سوقية قدرها 15.8 في المئة من الشحنات، في حين احتلت شاومي المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 14.8 في المئة من الشحنات.

ومن الواضح أن النمو في الربع الثاني من عام 2024 يرجع إلى ضعف الطلب في العام الماضي، مع أنه لا يزال من المشجع رؤيته.

وقررت بعض الشركات تحسين مواصفات المنتج أو الأسعار لضمان الربحية، مع أن التوقعات هي أن الجميع سيدفعون بالذكاء الاصطناعي، الذي سيكون محرك النمو القادم بعد شبكات الجيل الخامس 5G والأجهزة القابلة للطي.