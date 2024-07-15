هواوي تسعى إلى جذب المواهب الأجنبية

أكملت هواوي بناء مركز البحث والتطوير البالغة تكلفته 1.4 مليار دولار في شنغهاي، إذ تَوقّع مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي رن تشنغ فاي أن ينجذب العلماء الأجانب إلى امتيازات، مثل وجود أكثر من 100 مقهى في المقر.

ويقع المقر في جينزي، وهي بلدة تقع في منطقة تشينغبو في شنغهاي، وقد أعطت الشركة مقرها الجديد اسم مركز بحيرة ليانكيو للبحث والتطوير، وفقًا لإعلان عبر الموقع الإلكتروني لحكومة البلدية.

ويتألف المقر من ثمانية كتل و 104 مبانٍ تشكل مجمّعًا من المعامل والمكاتب والمناطق الترفيهية، وهي متصلة عبر نظام السكك الحديدية الداخلي.

ولا تزال بعض مشاريع بناء الجسور والتخضير قيد الانتهاء، في حين أنهت هواوي تطوير اللافتات وطرق المناطق وخدمة القطارات في مركز بحيرة ليانكيو للبحث والتطوير.

وقال يانغ شياو جينغ، رئيس منطقة تشينغبو، في مؤتمر صحفي حكومي في شهر يناير، إنه من المتوقع أن ينتقل نحو 30 ألف موظف في مجال البحث والتطوير إلى مقر هواوي الجديد في شنغهاي للعمل على أشباه الموصلات والشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء.

ويغطي مقر هواوي في بحيرة ليانكيو مساحة قدرها 160 هكتارًا، وهو بمنزلة مركز عالمي للبحث والتطوير، ويبدأ عملياته هذا العام، وفقًا للإعلانات السابقة الصادرة عن الحكومة المحلية.

خلال اجتماع داخلي عام 2021، أكدّ تشنغ فاي سعيَ الشركة إلى صنع بيئة عمل مثالية تجذب العلماء والمواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم. وتخلّل حديثَه عرضٌ لمزايا العمل في الشركة، ومن ذلك وجود أكثر من 100 مقهى داخل المقر، بهدف توفير بيئة نابضة بالحياة تُشجّع على التفاعل والتعاون.

ويُظهر توسع البنية التحتية المحلية للبحث والتطوير لشركة هواوي المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة المدى الذي تتخذه الشركة للتغلب على العقوبات التقنية الخانقة التي تفرضها واشنطن.

ووضعت القيود الأمريكية المفروضة في شهر أكتوبر 2022 المديرين التنفيذيين الأمريكيين في شركات الرقاقات الصينية المستهدفة في وضع محفوف بالمخاطر منذ أن منعت واشنطن الأشخاص الأمريكيين من دعم تلك الشركات.

ولا تذكر وزارة التجارة الأمريكية الموظفين، لأن القواعد تقيد قدرة الأشخاص الأمريكيين على دعم تطوير أو إنتاج الرقاقات في منشآت معينة لتصنيع أشباه الموصلات في الصين دون ترخيص.

وحققت هواوي عودة مفاجئة في سوق الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في شهر أغسطس الماضي عندما أطلقت هاتفًا مدعومًا بمعالج مصنّع بتقنية قدرها 7 نانومتر، وهو إنجاز أثار تدقيقًا مكثفًا من واشنطن في ضوء القيود الحالية على الوصول إلى التكنولوجيا.

واستثمرت هواوي في العام الماضي 23 في المئة من إجمالي إيراداتها في مبادرات البحث والتطوير المختلفة. ويشارك نحو 114 ألف موظف، أو 55 في المئة من القوى العاملة في هواوي، في أنشطة البحث والتطوير.

وألغت إدارة بايدن ثمانية تراخيص هذا العام مكّنت بعض الشركات الأمريكية من شحن البضائع إلى هواوي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتوقع هواوي كسر هيمنة أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الغربية في الصين عند إصدار HarmonyOS Next، وهو نظام تشغيلي لا يدعم تطبيقات أندرويد.

وتفوّقت هواوي على سامسونج في الربع الأول لتصبح أكثرَ علامة تجارية للهواتف الذكية القابلة للطي مبيعًا في العالم.