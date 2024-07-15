مقارنة بين سماعتي Galaxy Buds 3 Pro و AirPods Pro 2

تُعدّ AirPods Pro 2 من آبل من أفضل سماعات الأذن في السوق، لكن المنافسة في سوق السماعات اللاسلكية تزداد كل عام، فقد أصدرت كل من سوني، و Bose وسامسونج سماعات جديدة تتمتع بمواصفات قوية وتتنافس مع سماعات آبل. وأحدث هذه السماعات: سماعات الأذن الرائدة والمتميزة من سامسونج Galaxy Buds 3 Pro التي تأتي مع مزايا متقدمة كما تدعم بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.

لا توجد سماعات أذن واحدة تناسب الجميع، وهناك بعض العوامل التي تنبغي مراعاتها عند شراء سماعة جديدة لضمان الحصول على السماعة المناسبة لك، فإذا كنت تفكر في شراء واحدة من سماعات الأذن الحديثة من آبل أو سامسونج، وهي Galaxy Buds 3 Pro و AirPods Pro 2 سنذكر فيما يلي بعض الفروق الرئيسية بينهما التي ستساعدك في تحديد السماعات التي تناسب احتياجاتك:

المواصفات الأساسية لسماعتي Galaxy Buds 3 Pro و AirPods Pro 2:

Galaxy Buds 3 Pro AirPods Pro 2 المزايا الأساسية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، والصوت المحيطي. الصوت المكاني المخصص، وإلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ووضع الشفافية الاتصال تقنية البلوتوث 5.4 تقنية البلوتوث 5.3. مقاومة الماء والغبار IP57. IP54. عمر البطارية 7 ساعات، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن دون تفعيل مزية إلغاء الضوضاء. 6 ساعات، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن دون تفعيل مزية إلغاء الضوضاء. الألوان الأبيض والفضي. الأبيض. السعر 250 دولارًا. 180 دولارًا.

تُعدّ سماعات Galaxy Buds 3 Pro مناسبة لك في الحالات التالية:

1- إذا كان لديك هاتف سامسونج ذكي متوافق:

يمكن لسماعات سامسونج Galaxy Buds 3 Pro الاتصال بهواتف Pixel وآيفون، لكن مستخدمي هذه الهواتف لن تصلهم المزايا الرئيسية المخصصة لهواتف سامسونج الذكية. ومن المزايا البارزة الحصرية لأجهزة سامسونج: الصوت العالي الجودة (ultra high quality audio) ووضع المترجم الفوري (Interpreter Mode).

بالإضافة إلى ذلك، يتوافق تطبيق تحديد موقع أجهزة جالاكسي Samsung SmartThings Find مع هواتف سامسونج الذكية فقط. وهو تطبيق يساعدك في العثور على سماعات Galaxy الخاصة بك إذا فقدتها أو نسيتها في مكان ما.

من ناحية أخرى، تسمح مزية Samsung EasyPair بالاقتران السريع بين Galaxy Buds وهاتفك الذكي من سامسونج على غرار Fast Pair من جوجل.

2- إذا كنت تستخدم مزايا Galaxy AI:

إذا كان لديك هاتف ذكي أو جهاز لوحي من أجهزة سامسونج جالاكسي الحديثة المتوافقة مع Galaxy AI، فستكون سماعات Galaxy Buds 3 Pro إضافة أخرى إلى المنظومة.

تأتي سماعات الأذن الجديدة من سامسونج مدعومة ببعض مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI وأبرزها وضع المترجم الفوري، فعندما ترتدي Galaxy Buds 3 Pro وتستخدم مزية المترجم، يمكنك الاستماع إلى الكلمات المنطوقة بلغة أجنبية مترجمة مباشرة في السماعات. ومع ذلك، فإن هذه المزية متاحة فقط عبر الهواتف الذكية Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 الجديدة.

يساهم Galaxy AI أيضًا في تحسين إلغاء الضوضاء التكيفية وجودة المكالمات. ووفقًا لشركة سامسونج، تستخدم سماعات الأذن الجديدة التعلم الآلي للحفاظ على أفضل جودة مُمكنة لصوت المُتحدث عند إجراء مكالمات هاتفية.

تُعدّ سماعات AirPods Pro 2 مناسبة لك في الحالات التالية:

1- إذا كنت تفضّل استخدام أجهزة آبل:

مثل Galaxy Buds، تعمل سماعات الأذن AirPods Pro 2 الرائدة من آبل بنحو أفضل مع الأجهزة الأخرى في المنظومة نفسها. فإذا كان لديك العديد من أجهزة آبل، مثل: آيفون وماك بوك و Apple Watch فإن AirPods Pro 2 هي السماعات المناسبة لك.

تتوفر مزايا مثل: الصوت المكاني المخصص، والإقران السلس المتعدد النقاط، واكتشاف المحادثة فقط عند إقران سماعات الأذن AirPods Pro 2 بجهاز من أجهزة آبل.

يمكنك توصيل AirPods بأجهزة غير تابعة لشركة آبل، مثل: أجهزة Chromebook وهواتف جوجل Pixel وهواتف سامسونج الذكية، ولكن لن تتمكن من الوصول إلى جميع مزايا هذه السماعات.

2- إذا كنت تفكر في استخدام السماعات مدة طويلة:

منذ إطلاق AirPods Pro 2 في عام 2022، تضيف آبل مزايا جديدة إليها عبر تحديثات iOS بانتظام، فبدلًا من إصدار طراز جديد من سماعات الأذن يتمتع بمزايا حصرية، تُجري آبل تحديثات برمجية لتحسين سماعات الأذن الخاصة بها؛ مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بها مدة طويلة دون التفكير في الترقية.

وأما مستخدمو سماعات سامسونج التي صدرت في السنوات السابقة فعليهم شراء سماعات الأذن الجديدة لتجربة أحدث المزايا.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة أجهزة آبل المتوافقة مع هذه السماعات أكثر من أجهزة سامسونج؛ إذ تتوفر أبرز مزايا Galaxy Buds 3 Pro لعدد قليل من الهواتف الذكية من سامسونج وجهاز لوحي واحد. في المقابل، تتوفر مزايا AirPods Pro 2 الكاملة لمجموعة واسعة من أجهزة آبل ابتداء من الجيل الأول من iPhone SE والجيل الأول من Apple Watch وحاسوب MacBook Air (2012).