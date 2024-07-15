لينوفو تطلق حاسوبها الجديد ThinkCentre Neo Ultra

بدأت شركة لينوفو إطلاق حاسوبها الجديد ThinkCentre Neo Ultra، وهو حاسوب مكتبي صغير الحجم عالي الأداء يهدف إلى منافسة حاسوب آبل الشهير Mac Studio.

ويتميز هذا الجهاز بتصميم أنيق يشبه تصميم حاسوب Mac Studio، ويعمل بمعالجات الجيل الرابع عشر من إنتل وبطاقة رسوميات قوية من إنفيديا، إذ تتراوح خيارات المعالج من Core i5 14500 في الإصدار الأساسي إلى Core i9 14900 في الإصدار الأعلى، كما أضافت لينوفو بطاقة الرسوميات RTX 4060 في كافة إصدارات الجهاز.

ويتيح الجهاز إضافة وحدة معالجة عصبية NPU منفصلة للحصول على أداء إضافي من مزايا الذكاء الاصطناعي، لكن بطاقة RTX 4060 المدمجة توفر بالفعل أداءً قويًا في هذا المجال.

ويمكن إضافة ذاكرة عشوائية للجهاز من نوع DDR5 حتى 64 جيجابايت، كما يضم الجهاز 4 منافذ من نوع M.2، لإضافة الأقراص الصلبة SSD، وغيرها من البطاقات الإضافية.

ويعتمد الجهاز على نظام تبريد فعّال يتكون من 4 مراوح لسحب الهواء من الأعلى وطرده من الأسفل، كما يحتوي على خيارات اتصال واسعة تشمل منافذ متعددة للاتصال بالشاشات والملحقات والإنترنت والسماعات، كما يدعم الاتصال بشبكات الواي 6E والبلوتوث 5.3، ويوجد إصدار داعم لشبكات الواي فاي 7 مع البلوتوث 5.4.

وبدأت لينوفو طرح حاسوبها الجديد ThinkCentre Neo Ultra في الأسواق العالمية، وقد صرحت الشركة سابقًا بأن سعر الجهاز سوف يبدأ من 1500 دولار أمريكي، ويزيد السعر بترقية المواصفات، وهو سعر مقارب لجهاز آبل المنافس Mac Studio.