كيف ستساعد مزايا Apple Intelligence في iOS 18 في كتابة النصوص وتلخيصها؟

ستجلب منظومة Apple Intelligence مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي القوية للمستخدمين في خريف هذا العام. فإذا كان لديك جهاز متوافق مع مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل، ستتمكن من إنشاء الصور، والتفاعل مع سيري المُحسّن، واستخدام مزية Genmoji لإنشاء رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي.

تقدم Apple Intelligence أيضًا أدوات كتابة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل الجديدة iOS 18 و macOS Sequoia و iPadOS 18. وسنوضح فيما يلي كيفية استخدام هذه المزايا لتحسين كتاباتك عبر جميع أجهزة آبل التي تستخدمها:

استخدام مزايا تحسين الكتابة الجديدة من آبل:

يمكن استخدام مزايا الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أي تطبيق تستخدمه في هاتف آيفون وجهاز آيباد وحاسوب ماك، ولن يقتصر استخدامها على تطبيقات آبل الأصلية.

لنفترض أنك ترغب في كتابة بريد إلكتروني، وتشعر أنك بحاجة إلى تغيير سياقه، أو كتبت تقريرًا للمدرسة أو الجامعة أو لمديرك في العمل وتحتاج إلى تدقيقه وتحسينه، أو ترغب في كتابة منشور لنشره في تطبيق إنستاجرام على سبيل المثال وتحتاج إلى مساعدة، في هذه الحالات يمكنك الاستعانة بأدوات الكتابة من آبل، وسنوضح فيما يلي الطرق التي يمكنك اتباعها للاستفادة من هذه الأدوات:

1- إعادة صياغة النص المكتوب باستخدام أنماط محددة سابقًا أو أوامر مخصصة:

تقدم Apple Intelligence العديد من الأنماط المُعدّة سابقًا التي يمكن استخدامها لإعادة كتابة النصوص بسياق مختلف؛ إذ يمكنك الاختيار من الخيارات الثلاثة التالية:

Friendly.

Professional.

Concise.

لكن لا تقتصر المساعدة على هذه الخيارات وحدها؛ إذ تدعم Apple Intelligence أيضًا مطالبات إعادة الكتابة المخصصة كما هي الحال مع ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

تحتوي أدوات الكتابة من آبل على خيار اسمه (صِف تغييرك) Describe your change. يمكنك استخدامه لإدخال مطالبات مثل: غيّر أسلوب كتابة هذا النص إلى أسلوب رسمي وموجز.

2- تأليف نص جديد بمساعدة ChatGPT:

لن تؤلف أدوات الكتابة من آبل نصًا كاملًا بناءً على مطالبة معينة، بل يمكنها إعادة كتابة النص الحالي بأسلوب مختلف، ولكن ليس صياغة شيء جديد تمامًا مثل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

فإذا كنت ترغب في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لكتابة نص جديد، سيساعدك تكامل ChatGPT مع Apple Intelligence في أجهزة آبل الحديثة التي تعمل بالإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل التي ستصل في هذا الخريف.

يمكنك استخدام ChatGPT للقيام بالمهام التي لا تستطيع مزايا آبل المدمجة القيام بها، مثل: تأليف نص جديد بالكامل. ويُعدّ هذا التكامل جزءًا من منظومة Apple Intelligence ولن تحتاج إلى تثبيت أي تطبيق جديد أو الاشتراك في حساب OpenAI.

3- تدقيق النصوص:

على غرار أدوات الذكاء الاصطناعي المُصمّمة لتدقيق النصوص واكتشاف الأخطاء الإملائية والنحوية مثل: Grammarly، توفر Apple Intelligence أيضًا مزية لتدقيق النصوص واكتشاف الأخطاء؛ إذ يمكنك النقر فوق خيار (تدقيق) proofread بعد كتابة أي نص.

تُصحّح هذه المزية الأخطاء الإملائية مع المحافظة على أسلوب الكتابة الخاص بك تمامًا، كما تُقدّم اقتراحات للتحسين بناءً على الأخطاء النحوية والإملائية.

4- تحليل النصوص وتلخيصها:

يمكن لمزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence أيضًا تحليل النصوص واستخلاص النقاط الرئيسية منها ومنحك ملخصًا للنص.

تتضمن مزايا الكتابة من آبل مزية (الملخص) Summary ومزية (النقاط الرئيسية) Key Points، وهذه المزايا تساعدك في تعرّف أهم المعلومات في النص دون الحاجة إلى قراءته كاملًا.

يمكن أن تكون هذه المزايا مفيدة في الأوقات التي تريد فيها الحصول على ملخص سريع للنص الذي كتبه شخص آخر، مثل: بريد إلكتروني أو مقال.