“كاوست” تبتكر أداة ذكاء اصطناعي لحساب البذور الصغيرة تلقائيًا من الصور المجهرية

عززت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) قدراتها في الإنتاج البحثي وتنمية الابتكارات العلمية؛ عبر اختراع أداة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي تُسمى (سييد كوانت) SeedQuant، لحساب بذور الستريجا الصغيرة تلقائيًا من الصور المجهرية.

وتُعدّ (الستريجا) من أهم الأعشاب الطفيلية التي تمتص العصارة والعناصر الغذائية من محاصيل الحبوب مثل: الدُخن، والذرة البيضاء، والذرة الصفراء وتتسبب في تدمير كمية كبيرة من المحصول. ويمكن أن ينتج النبات الواحد من الستريجا المئات من البذور الصغيرة للغاية، فلا يدرك المزارع أنها بذور لأنها تشبه ذرات التراب الأسود.

وتسبب هذه البذور في خسائر سنوية تزيد على 7 مليارات دولار، خصوصًا في المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، مما يؤثر في سبل العيش والأمن الغذائي لنحو 300 مليون شخص.

وتقود هذه الثورة العلمية الباحثة الدكتورة جوستين براغي، التي أمضت خمس سنوات في دراسة دور الهرمونات النباتية، المعروفة باسم (الستريجولاكتون)، وكانت إحدى مهام براغي أثناء دراستها هي عد آلاف البذور الصغيرة يدويًا، وهي عملية شاقة تستغرق أيامًا.

وقد قادتها رغبتها في تحسين هذه العملية الروتينية إلى أول تجربة لها مع الذكاء الاصطناعي، حيث تعاونت مع خبراء في مجال الرؤية الحاسوبية، لابتكار أداة (SeedQuant) التي تستند في عملها إلى الذكاء لحساب بذور الستريجا تلقائيًا من الصور المجهرية.

وتُمثل هذه الأداة إنجازًا هامًا يعزز قدرات (كاوست) البحثية، ويساهم في دفع عجلة الابتكار العلمي في المملكة العربية السعودية وعالميًا.

كاوست تطلق منصة ثيا تكنولوجي:

نجحت (كاوست) أيضًا في تقديم منتج ابتكاري بحثي يتمثل في تأسيس منصة (ثيا تكنولوجي) Thya Technology، وهي منصة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تحليل الصور ومجموعات بيانات الفيديو الضخمة. وتتيح هذه المنصة للمستخدمين تحميل الصور وتسميتها بسهولة لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي بسرعة، دون الحاجة إلى أي مهارات في البرمجة.

وقد حظيت منصة (ثيا تكنولوجي) بتقدير كبير من مختبرات بحثية في (كاوست)، إذ تعاقد معها آخِرًا مختبر الدكتورة براغي، ومركز أبحاث مركز الزراعة الصحراوية (CDA).

وتساهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها المنصة في توفير الوقت والجهد بشكل كبير في مجالات علم الأحياء، مما يعزز من مساهمات (كاوست) في دفع عجلة التقدم العلمي.

كما تَوَّجت (كاوست) نهجها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي؛ بتهيئة البيئة الملائمة لتحويل المسار المهني للباحثة الدكتورة جوستين براغي؛ من مسارها الأكاديمي بدراسة الدكتوراه في علم النبات كجزء من برنامج الدكتوراه المشترك في ألمانيا، إلى أن تصبح الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة (ثيا تكنولوجي)، التي تمكنت من اجتياز جولات الاختيار الأولى لبرنامج مسرعة الأعمال للشركات الناشئة (تقدّم) التابع لكاوست، لتبتعد بعدها عن العمل المختبري وتتجه نحو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الواسعة.