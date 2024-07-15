“سدايا” تطلق إطارين تنظيميين لمؤهلات الذكاء الاصطناعي ومعاييرها المهنية في السعودية

حظي الإطاران التنظيميان اللذان أطلقتهما الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهما: الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي، والإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، باهتمام كبير من المؤسسات الأكاديمية والمهتمين بالمهن الوظيفية المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في ظل التطور المتسارع لتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والسعي إلى تنمية أنظمة بيئة التعليم ودعم التحول الرقمي في التعليم العالي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الفرص الوظيفية في هذا المجال التقني المتقدم في سوق العمل.

واهتمت سدايا بذلك الجانب بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي:

أطلقت سدايا الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي (ذكاء التعليم) الموجه لمؤسسات التعليم العالي (ما بعد المرحلة الثانوية) ليكون بمنزلة مرجع أساسي وموثوق به ومعترف به في المملكة للمساهمة في تطوير برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي وتقييمها، ووضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في هذا المجال.

ويركز هذا الإطار في جانب مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان جودتها، كما حدد المؤهلات الممنوحة في المملكة العربية السعودية بناءً على مقارنات مرجعية عالمية، وشرح نواتج التعلم العامة للخريجين لكل مؤهل من هذه المؤهلات.

وللاطّلاع على تفاصيل الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي (ذكاء التعليم)، يمكنك زيارة هذا الرابط.

الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي:

أعدت (سدايا) أيضًا الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ليكون مرجعًا أساسيًا للمهتمين بالقطاع سواءً من الممارسين أو صناع القرار في الجهات المختلفة لتوحيد الممارسات المهنية والتطبيقات المتعلقة بتنمية القدرات البشرية وتحسينها.

وحدّد الإطار مهن الذكاء الاصطناعي والمهارات والمؤهلات المرتبطة بها بشكل متوائم مع أبرز الأطر المرجعية والممارسات العالمية المتبعة في كبرى الجهات التقنية.

كما يغطي الإطار مهن الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، حيث يُحدّث باستمرار لضمان تغطية جميع الوظائف الناشئة وسد الفجوات المهارية المرتبطة بها بما ينعكس إيجابًا على استدامة الموارد البشرية في القطاع وتطويرها.

وللاطلاع على تفاصيل (الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي)، يمكنك زيارة هذا الرابط.‏

ما أهمية هذه الأطر التي تطلقها سدايا؟

رفع مستوى مهارات الكوادر البشرية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات.

تعزيز تنافسية المملكة في هذا المجال على المستوى العالمي.

دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

توفير فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرات (سدايا) بإطلاق هذه الأطر التنظيمية تُعدّ خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة للتعليم والتدريب والتوظيف في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات في المملكة العربية السعودية.