سامسونج تقترب من إطلاق نظارة الواقع المُمدد الخاصة بها

تحضر سامسونج بالتعاون مع جوجل نظارة جديدة تعمل بتقنية الواقع المُمدد XR استعدادًا لإعلانها في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وفقًا لتسريبات حصل عليها موقع “بيزنس إنسايدر“.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تنوي إصدار نسخة خاصة للمطورين من النظارة في شهر أكتوبر المقبل، على أن تكون متاحة للشراء في مارس من عام 2025 القادم.

وكانت سامسونج قد أعلنت سابقًا عزمها إطلاق منتج جديد في فئة الواقع المُمدد قبل نهاية عام 2024 الجاري، لكن تلك أول مرة يُشار فيها إلى خريطة زمنية محددة لإطلاق ذلك المنتج. ومع ذلك، فإن سامسونج نفسها لم تصدر عنها تصريحات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر سامسونج للمطورين من المقرر عقده يوم الخميس الموافق الثالث من أكتوبر، وقد يكون هذا موعد إعلان المنتج، وتوزيع النسخة التجريبية منه على المطورين، حتى يتمكنوا من بدء العمل على تطبيقات تكون جاهزة عند إطلاق المنتج للجمهور في عام 2025.

وما زال هناك الكثير من الغموض حول ما تطوره شركتا جوجل وسامسونج حتى الآن، لكن تشير التقارير إلى أن ذلك المنتج سيكون أشبه بنظارة فيجن برو من آبل المعتمدة أيضًا على تقنيات الواقع المختلط.

ويشير مصطلح الواقع المُمدد (XR) إلى تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، إذ ينقل الواقع الافتراضي المستخدم إلى عالم افتراضي بالكامل، في حين يعزز الواقع المعزز العالم الحقيقي بعناصر رقمية تفاعلية، مثل المعلومات أو الرسومات أو النماذج الثلاثية الأبعاد، وأحيانًا يُعرف الواقع المُمدد باسم الواقع المختلط، ويسبب الاستخدام المختلف لتلك المصطلحات إرباكًا للمستخدمين.

ووفقًا للتقرير، فقد تأجل إصدار منتج سامسونج القادم عدة مرات بسبب عمل الشركة على تحسينه.

ومن جهتها، تعمل جوجل على نظام أندرويد للواقع المُمدد Android XR لتشغيل جهاز سامسونج القادم وأجهزة أخرى، ويُقال إن جوجل حاولت إقناع شركة ميتا باستخدام ذلك النظام، لكن طلبها قوبل بالرفض.