جوجل توقف الدعم الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 5 لوليبوب

أعلنت جوجل رسميًا إنهاء الدعم الرسمي المُقدم منها لنظام التشغيل أندرويد 5.0 لوليبوب “Android 5.0 Lollipop” الذي أطلقته قبل نحو 10 سنوات.

وقدمت الشركة نظام أندرويد لوليبوب عام 2014، وقد كان إصدارًا رائجًا من إصدارات نظام أندرويد؛ لأنه أدخل واجهة التصميم “ماتيريال يو” إلى أجهزة أندرويد.

ولن يتلقى هذا الإصدار من نظام أندرويد تحديثات لخدمات جوجل بلاي بعد الآن، وأشارت جوجل إلى أن ذلك النظام موجود حاليًا في أقل من 1% من الأجهزة النشطة التي تعمل بنظام أندرويد.

وتقدم الشركة تحديثات لخدمات جوجل بلاي للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد لمدة تصل إلى 10 سنوات كاملة، وهي كل عام تقدم إصدارًا جديدًا من النظام، وتُنهي دعم إصدار آخر قديم.

وكانت الشركة قد قررت العام الماضي إنهاء دعم الإصدار السابق أندرويد 4.4 المعروف باسم كيت كات، وقد أعلنت هذا العام نظام أندرويد 15، لذا فإن خطوة إنهاء دعم نظام أندرويد 5.0 لوليبوب متوقعة كجزء من تقليد تتبعه جوجل لإصدارات أندرويد القديمة من أجل التركيز على الإصدارات الحديثة من النظام.

وفيما يتعلق بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد لوليبوب حاليًا، فإنها ستستمر بالعمل بعد فقدان دعم خدمات جوجل بلاي، لكن مستخدميها لن يتلقوا أي مزايا جديدة أو تحديثات أمنية مهمة، وقد لا تتوافق معها بعض التطبيقات مثل تطبيقات الخدمات المالية، وبعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل تطبيق واتساب.

ومن المنتظر أن يكون إصدار أندرويد 6 الذي يُعرف باسم “مارشميلو” هو الإصدار التالي الذي ستُنهي الشركة دعمه العام المقبل بعد إعلان نظام أندرويد 16.