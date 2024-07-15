جوجل تستعد لجلب تطبيقات إضافية إلى أندرويد أوتوموتيف

تستعد جوجل قريبًا لفتح نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف أمام تطبيقات المراسلة وتطبيقات VoIP، وذلك بعد أن فتحت الشركة ببطء نظامها التشغيلي لمجموعة مختلفة من أنواع التطبيقات.

ويستخدم الملايين من الأشخاص نظام أندرويد في السيارات كل يوم، سواء كان ذلك عبر عرض هواتفهم من خلال الوحدة الرئيسية للسيارة (أندرويد أوتو) أو نظام التشغيل المدمج في الوحدة الرئيسية (أندرويد أوتوموتيف).

ونظرًا إلى أنه من المهم للغاية أن يبقي السائقون أعينهم على الطريق، فإن جوجل تفرض قيودًا صارمة على ما يمكن أن تفعله التطبيقات وكيفية تصرفها عند التشغيل عبر أندرويد أوتو أو أندرويد أوتوموتيف.

وعلاوة على ذلك، تسمح جوجل بتوزيع فئات معينة من التطبيقات على مستخدمي أندرويد أوتو وأندرويد أوتوموتيف عبر متجر التطبيقات.

ويسمح دعم تطبيقات المراسلة للمستخدمين بقراءة الرسائل المهمة أو الرد عليها من جهات الاتصال الشخصية أو التجارية أثناء القيادة.

ومن أجل السلامة أثناء القيادة، يمكن للمساعد الصوتي استخدام تحويل النص إلى كلام لقراءة أي رسائل واردة، مما يجعل السائقين يركزون على القيادة.

ويمكن لتطبيق المراسلة استخدام الإدخال الصوتي لإرسال الردود أثناء قيادة المستخدم. وعندما تكون السيارة متوقفة، يمكن السماح بالإدخال عبر لوحة المفاتيح الكاملة.

ويوفر دعم تطبيقات VoIP المكالمات الصوتية فقط أثناء القيادة. ونظرًا إلى أن معظم السيارات لا تحتوي كاميرا متجهة للداخل، فلن تكون مكالمات الفيديو ممكنة حتى أثناء ركن السيارة.

ويسمح دعم مكالمات VoIP الصوتية للأشخاص بتلقي مكالمات شخصية أو مكالمات عمل مهمة أثناء القيادة، وقد تسمح تطبيقات VoIP للسائقين ببدء مكالمة أو الرد عليها باستخدام صوتهم.

وتوجد فوائد عديدة واضحة لدعم تطبيقات المراسلة وتطبيقات VoIP في أندرويد أوتوموتيف، ومن المؤكد أن طلبها موجود، وقد لا يضطر المستخدمون إلى الانتظار طويلًا، إذ أعلنت جوجل في I/O هذا العام أن فئة جديدة من تطبيقات الاتصالات ستتوفر قريبًا.

وتتألف فئة الاتصالات هذه من تطبيقات المراسلة وتطبيقات VoIP التي يمكن استخدامها أثناء القيادة أو ركن السيارة.

وتسمح جوجل لتطبيقات المراسلة في أندرويد أوتو بقراءة الرسائل بصوت عالٍ باستخدام تحويل النص إلى كلام أو إرسال ردود صوتية، مما يعني أنها ليست تطبيقات كاملة، بل مجرد خدمات صغيرة تتعامل مع قراءة الرسائل والرد عليها ووضع علامة عليها بصفتها مقروءة.

وقد تكون تطبيقات المراسلة لنظام أندرويد أوتو محدودة النطاق، مع أن وثائق جوجل تشير إلى السماح لتطبيقات المراسلة عبر أندرويد أوتو بإظهار سجل الرسائل، لذلك قد تكون هناك بعض الوظائف الإضافية قيد التطوير.