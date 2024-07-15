جوجل تتيح للذكاء الاصطناعي فحص ملفات المستخدمين

تسمح جوجل لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini بالوصول إلى مستندات Drive الخاصة دون إذن صريح من المستخدم، بصفته جزءًا من الدفع الواسع لصناعة التكنولوجيا نحو الذكاء الاصطناعي، سواء أردنا ذلك أم لا.

وشهد العامان الماضيان ارتفاعًا في الذكاء الاصطناعي، وفتح هذا الأمر فرصًا عديدة جديدة، مع أن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي وتنفيذه قد كشف أيضًا عن مشكلات الخصوصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وعندما يظهر مساعدو الذكاء الاصطناعي في مجموعات الإنتاجية، فإن الأشخاص قد يشعرون بالقلق فيما يتعلق بما يمكنهم قراءته وما لا يمكنهم قراءته.

وفي حال كنت تعمل على مستند حساس وخاص، فمن المحتمل أنك لا تريد أن يفحصه مساعد الذكاء الاصطناعي ويرسل جميع بياناتك إلى خادم خارجي.

وأعلنت جوجل سابقًا أنها تطرح شريط Gemini الجانبي لتطبيقاتها السحابية، مثل محرّر المستندات.

ويسمح الشريط الجانبي لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini برؤية ما يعمل عليه المستخدم وتقديم اقتراحات أو تحليل الملفات.

وأثارت مطالبة كيفن بانكستر الدهشة فيما يتعلق بطريقة عمل Gemini، إذ لاحظ أن Gemini وصل إلى مستنداته الضريبية واستطاع قراءتها دون إذن صريح وأعطى رأيه تلقائيًا، مع أنه لم يطلب ذلك.

وذكر بانكستر أن Gemini ظهر فجأة وأعطاه ملخصًا عن ضرائبه بعد فتح الإقرار الضريبي بصفته ملفًا بتنسيق PDF في مستندات جوجل.

ويدعي بانكستر أنه لم يستدعِ Gemini بعد فتح الملف، ولم يزوده بأي معلومات بنفسه، ولاحظ أن هذا الأمر يؤثر في ملفات PDF فقط.

وسأل بانكستر Gemini عن كيفية تعطيل الميزة، فأعطاه تعليمات عن إعدادات غير موجودة.

وأعرب بعض الأشخاص عن أسفهم لأن خدمات الإنتاجية التي تقدمها جوجل قد تكون الآن مركزًا لتدريب الذكاء الاصطناعي، وسأل أحد المعلقين إذا كانت المساعدة غير المرغوب فيها من Gemini مفيدة، وهو ما نفاه بانكستر.

ولدى جوجل مستند دعم يوضح بالتفصيل كيفية استخدام Gemini في Google Drive، مع أن الشركة لا توضح بالتفصيل كيفية تعطيل الميزة أو منع وصول Gemini إلى أي بيانات مخزنة عبر Google Drive.

وتقترح جوجل إلغاء الاشتراك في Workspace Labs كليًا إذا كنت تريد منع Gemini من قراءة المستندات المستضافة عبر Google Drive.