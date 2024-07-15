جامعة خليفة تنظم مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي “آيروس 2024”

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم تنظيمها النسخة السادسة والثلاثين من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) في أبوظبي، لتسليط الضوء على قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية التي تشهد تطورًا متسارعًا في المنطقة.

ويُعدّ مؤتمر (آيروس 2024) أحد أكبر المؤتمرات السنوية البحثية المعنية بالروبوتات في العالم، ويهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

وسيُنظَّم المؤتمر هذا العام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المدة الممتدة من 14 إلى 18 من أكتوبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، ويجمع عددًا من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين والشركات في هذا القطاع من مختلف دول العالم.

روبوتات للتطوير المستدام:

سيُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: (روبوتات للتطوير المستدام)، بهدف تسليط الضوء على دور الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ويوفر المؤتمر منصة تعرض جامعة خليفة من خلالها أنشطتها ومبادراتها البحثية والابتكارية في مجال الروبوتات. ويُعقد المؤتمر بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وتحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وجمعية الروبوتات اليابانية، وجمعية مهندسي الأجهزة والتحكم ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة، وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، الرئيس العام المشارك لمؤتمر (آيروس 2024): “تفخر جامعة خليفة باستضافة نسخة عام 2024 من (آيروس) تحت شعار (روبوتات للتطوير المستدام)، ويُعدّ هذا الملتقى منصة لاحتضان الأفكار، وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون واستعراض أنشطة البحوث والابتكار في الجامعة مع استقطاب القدرات السريعة التطور في مجال الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتهدف جامعة خليفة من استضافتها نسخة عام 2024 من المؤتمر، إلى تأكيد مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار ووجهة لجميع الجهات المعنية في القطاع الصناعي للتعاون في مجال البحوث واستكشاف فرص العمل ضمن منظومة الابتكار في الدولة”.

وأضاف: “تفخر اللجنة المنظمة لمؤتمر (آيروس 2024) باستقبال 3,753 ورقة بحثية من 60 دولة، تتصدَّرُها الصين بما وصل إلى 1029 ورقة بحثية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد قدره 777 ورقة بحثية، وألمانيا (302)، واليابان (253)، وتتقاسم كل من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية المركز الخامس بواقع 173 ورقة بحثية لكل منهما، وتتصدر دولة الإمارات الدول العربية بإجمالي قدره 68 ورقة بحثية”.

فعاليات مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي:

يشمل مؤتمر (آيروس 2024) العديد من الفعاليات المهمة، التي تشمل:

تسع مسابقات وتحديات عالمية المستوى: تهدف إلى إبراز قدرات الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

تهدف إلى إبراز قدرات الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. معرض تكنولوجيا الروبوتات: يضم أحدث ابتكارات الروبوتات ومنتجاتها من مختلف الشركات العالمية.

يضم أحدث ابتكارات الروبوتات ومنتجاتها من مختلف الشركات العالمية. معرض توظيف: يوفر فرصًا للباحثين والمهندسين الموهوبين للانضمام إلى الشركات الرائدة في مجال الروبوتات.

يوفر فرصًا للباحثين والمهندسين الموهوبين للانضمام إلى الشركات الرائدة في مجال الروبوتات. جلسات نقاشية: يشارك فيها خبراء عالميون لمناقشة أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

يشارك فيها خبراء عالميون لمناقشة أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية. ورش عمل: تقدم للمشاركين مهارات عملية في مجال الروبوتات والبرمجة.

وتركز تحديات المؤتمر ومسابقاته في الذكاء البدني أو الرياضي للروبوتات، والتحكم من بُعد في الروبوتات والتلاعب بالروبوتات، والروبوتات التي تعمل تحت الماء، والإدراك والاستشعار.

ويمثل الحاضرون في المؤتمر القطاعات الصناعية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات اللوجستية والزراعة، والدفاع، والأمن والتعدين. ويستضيف المعرض متحدثين تتمتع نسبة تبلغ 60% منهم بخبرة في مجال الروبوتات تزيد على 6 أعوام.

ويقود مركز جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة الذاتيةِ التحكمِ الابتكارَ اعتمادًا على 50 باحثًا ومختبرًا حديثًا وبيئة متعددة التخصصات لإجراء البحوث المتعلقة بالروبوتات والمركبات الذاتية القيادة.