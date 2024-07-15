تقرير: جوجل ومايكروسوفت تستهلكان طاقة أكبر من بعض البلدان

استهلكت كل من جوجل ومايكروسوفت في عام 2023 مقدار 24 تيراواط ساعي من الكهرباء، وهو ما يتجاوز استهلاك أكثر من 100 دولة، ويشمل ذلك أماكن، مثل أيسلندا وغانا وتونس، وفقًا لتحليل أجراه مايكل توماس.

ويعني الاستخدام الضخم للطاقة تأثيرًا بيئيًا كبيرًا من عمالقة التكنولوجيا، تجدر الإشارة إلى أن الشركتين تحققان أيضًا أموالًا أكثر من العديد من البلدان.

وعلاوة على ذلك، تقود شركات، مثل جوجل ومايكروسوفت وإنتل، اعتماد الطاقة المتجددة في الصناعة.

ويكشف التحليل التفصيلي أن استهلاك جوجل ومايكروسوفت من الكهرباء يعادل استهلاك الطاقة في أذربيجان، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 10.14 ملايين نسمة، كما أنه أعلى من استهلاك العديد من البلدان الأخرى.

واستهلكت كل من أيسلندا وغانا وجمهورية الدومينيكان وتونس 19 تيراواط ساعي، في حين استهلك الأردن 20 تيراواط ساعي.

وتستهلك بعض الدول طاقة أكبر من تلك التي تستهلكها جوجل ومايكروسوفت، إذ تستهلك سلوفاكيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة، 26 تيراواط ساعي.

وتسلط هذه المقارنة الضوء على متطلبات الطاقة الكبيرة لشركات التكنولوجيا العملاقة، إذ إن مراكز البيانات التي تديرها شركتا جوجل ومايكروسوفت لها تأثير بيئي كبير.

وعند مقارنة استهلاك الطاقة وتوليد الأموال لشركتي جوجل ومايكروسوفت ببعض الدول المذكورة، نجد أن جوجل حققت في عام 2023 إيرادات قدرها 305.6 مليارات دولار، في حين ساهم تأثيرها الاقتصادي، ويشمل ذلك أدوات، مثل بحث جوجل، وسحابة جوجل، ويوتيوب، بنحو 739 مليار دولار في الاقتصاد.

وسجلت مايكروسوفت إيرادات قدرها 211.9 مليار دولار لعام 2023، مع الأخذ في الحسبان أن الغالبية العظمى من سكان العالم يستخدمون ويندوز وأوفيس وتطبيقات عديدة عبر الإنترنت تعمل من خلال آزور، مما يعني أن حساب التأثير الاقتصادي لمنتجات مايكروسوفت قد يصل إلى تريليونات الدولارات.

وعند مقارنة ذلك بالدول التي لديها استهلاك الطاقة نفسه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان نحو 78 مليار دولار، وكان الناتج المحلي الإجمالي لسلوفاكيا نحو 127 مليار دولار، وكان الناتج المحلي الإجمالي لأيسلندا نحو 30 مليار دولار في عام 2023.

ويتجاوز الناتج الاقتصادي لشركتي جوجل ومايكروسوفت بكثير الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، وهو ما يسلط الضوء على النطاق المالي الضخم لعمالقة التكنولوجيا نسبة إلى استهلاكهم الكبير للكهرباء.

ويؤكد استهلاكُ جوجل ومايكروسوفت الكبيرُ للكهرباء الحاجةَ إلى إجراء مناقشات عن الاستدامة واعتماد الطاقة المتجددة في صناعة التكنولوجيا، مع أن هذه الشركات تقود اعتماد الصناعة لمصادر الطاقة المتجددة.

ولطالما كانت جوجل رائدة في استخدام الطاقة المتجددة. وأصبحت الشركة محايدة للكربون منذ عام 2007، وتهدف إلى العمل بطاقة خالية من الكربون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر جميع مراكز البيانات بحلول عام 2030.

وفي عام 2023، أعلنت جوجل استمرار استثماراتها بمشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

في حين التزمت مايكروسوفت بأن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2030، وتستهدف الشركة أيضًا التوقف عن إنتاج النفايات مع الاستخدام الإيجابي للمياه بحلول العام نفسه.

وفي عام 2023، زادت مايكروسوفت محفظتها من أصول الطاقة المتجددة إلى أكثر من 19.8 جيجاواط ساعي، لتغطي مشاريع في 21 دولة. وتعمل الشركة أيضًا على تقليل انبعاثاتها التشغيلية المباشرةً ومعالجة انبعاثاتها غير المباشرة، وخاصة تلك المرتبطة ببناء مراكز بيانات ومكونات الأجهزة الجديدة.