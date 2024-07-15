السعودية تطلق التحدي العالمي للابتكار في التقاط الكربون واستخدامه

أطلقت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع منصة (أب لينك) UpLink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحديًا عالميًا في التقاط الكربون واستخدامه، وذلك بهدف تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون.

وقد جاء إعلان هذا التحدي في جلسة رئيسة بعنوان: “هدف التنمية المستدامة الثالث عشر وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة الأخرى؛ العمل المناخي”، ضمن أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة 2024 المعني بالتنمية المستدامة.

أهمية التحدي:

يأتي هذا التحدي في وقت حاسم، حيث تُعدّ قضية تغير المناخ هاجسًا عالميًا يتطلب حلولًا عاجلة، وتؤكد هذه المبادرة المبتكرة أهمية تقنيات التقاط الكربون واستخدامه ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتسلط الضوء على دور إزالة الكربون في تحقيق الحياد الصفري بحلول منتصف القرن.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الطاقة عن تحدي جديد بالتعاون مع @wefuplink بهدف تعزيز العمل العاجل لمكافحة التغير المناخي، وذلك ضمن أعمال #المنتدى_السياسي_الرفيع_المستوى 2024 يبحث التحدي عن أكثر الشركات الناشئة ابتكارًا في تقنيات استخدام الكربون. قدم حلك اليوم:… pic.twitter.com/Ni5Wf5lVab — وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) July 11, 2024

أهداف التحدي:

يهدف التحدي إلى تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول متميزة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التحول المستدام في الأنظمة، بما يشمل: التقنيات الجديدة والمبتكرة لالتقاط الكربون وإعادة استخدامه، والتكامل الصناعي.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، بهذه المناسبة أن قضية تغير المناخ والاستدامة هي قضية عالمية، ولا يمكن التعامل معها في نطاقات إقليمية، أو كمسألة محلية صغيرة، بل يجب أن تُعالج هذه القضية على نطاق عالمي.

وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية من هذا المنطلق، تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وذلك من خلال استخدام نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي لا يقتصر على تخفيف تأثير الانبعاثات الكربونية فحسب، بل يعيد تقييم الكربون كمورد ذي قيمة اقتصادية حقيقية، بدلًا من كونه مؤثرًا سلبيًا في التغير المناخي.

وأشار سموه إلى أن المملكة، تماشيًا مع هذه الرؤية، ومن أجل استغلال القيمة الاقتصادية للكربون على مستوى العالم، قامت بالشراكة مع منظمات رائدة بإطلاق تحدي التقاط الكربون واستخدامه، مؤكدًا أن المملكة تقود، بالمشاركة في تبني مثل هذا التحدي، تغييرات مؤثرة في جهود مواجهة التغير المناخي، حيث تمثل هذه المسابقة فرصة للأفراد والمنظمات لتحويل تحديات الغد إلى حلول اليوم، من خلال الجهود المشتركة والابتكارات الرائدة.

وقال معالي فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: “إن المملكة حريصة على تحقيق انتقال عادل ومنتظم وعملي للطاقة، وتعمل نحو تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون. من خلال هذا التحدي، ومع إيماننا بأهمية الابتكار، فإننا نتطلع إلى رؤية حلول مبتكرة تتعلق بالاقتصاد الدائري للكربون. كما نشجع المبتكرين والمفكرين والشركات على تقديم حلول مختلفة”.

معايير التقييم للمشاركات:

تستمر مدة المشاركة في هذا التحدي حتى يوم 12 من سبتمبر 2024، وستُقوّم المشاركات في التحدي ويُختار الفائزون بناءً على معايير تتضمن:

القابلية للتوسع.

الجدوى التجارية.

جاهزية التقنية.

النجاح في الحصول على التمويل.

جوائز قيمة:

سيُكرم الفائزون في المسابقة لكونهم من أبرز المبتكرين، وسيجري إشراكهم في نظام (أب لينك) للابتكار، وهو برنامج مخصص للمؤسسين والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من القادة.

كما سيحصل الفائزون على جوائز مالية تصل إلى 300000 فرنك سويسري، بالإضافة إلى حصولهم على دعم فني وتجاري وتشغيلي لتطوير وتوسعة نطاق أفكارهم.

ويمكن التقديم في هذا التحدي من خلال هذا الرابط.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ملتزمة التزامًا طويل الأمد بالعمل والتعاون مع دول أخرى على مواجهة تغير المناخ والحد من آثاره، وقد تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون في إطار جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.