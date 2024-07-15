إتش بي تكشف عن حاسوب الذكاء الاصطناعي OmniBook Ultra

كشفت إتش بي عن أحدث أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي، وهو الحاسوب المحمول OmniBook Ultra.

ويتميز الجهاز الجديد بمعالجات Ryzen AI 300 من AMD مع 12 نواة ووحدة معالجة الرسوميات AMD Ryzen AI، بالإضافة إلى رسومات AMD Radeon، وهو جزء من جهود الشركة الموسعة لجعل الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة للشركات والأشخاص الذين يتمتعون بتجارب الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر أجهزة الحواسيب والبرمجيات والنظام البيئي الشريك للشركة.

ولم تعلن إتش بي بعد معالجات سلسلة AMD Ryzen AI التي ستستخدمها في OmniBook Ultra، مع أنه من المفترض أن تعمل بسرعة تصل إلى 5.1 جيجاهرتز في وضع التعزيز، وتوفر 24 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3.

وقالت إتش بي إنها تريد السماح للجميع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من العاملين في مجال المعرفة في الشركات إلى الموظفين المستقلين والطلاب ومتخصصي الرعاية الصحية والعاملين في مجال البيع بالتجزئة.

ويمكن للمستخدمين التواصل مع أي شخص في العالم من خلال الترجمة الفورية إلى 40 لغة، وأن يصبحوا مقدمين ماهرين مع مدرب التواصل الشخصي، وإنشاء مقاطع فيديو بسرعة مثل المحترفين.

وقالت إتش بي إن 33 في المئة فقط من علماء البيانات راضون عن أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية، ويفتقر 81 في المئة منهم إلى الثقة بقدرة شركاتهم على نشر هذه الأدوات بسرعة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى حلول يمكنها تحويل العمليات التجارية بسرعة.

ويعتمد الحاسوب المحمول OmniBook Ultra بقياس قدره 14 بوصة على شرائح AMD من الجيل القادم، ويتميز بوحدة معالجة عصبونية توفر 55 تريليون عملية في الثانية من أداء الذكاء الاصطناعي المسرع للأجهزة، ويزعم أنه يوفر عمر بطارية يزيد على 20 ساعة.

وتشير إتش بي إلى أن هذا الجهاز وغيره من أجهزة الحواسيب التي لا تعتمد على معالجات كوالكوم والتي توفر متطلبات أجهزة Copilot Plus PC ستتلقى تحديثًا مجانيًا لتجارب Copilot Plus PC عندما تكون متاحة من مايكروسوفت.

ويتميز الحاسوب برسومات AMD Radeon 800M ووحدة المعالجة العصبونية المستندة إلى XDNA 2، ويمكن تجهيز النظام بسعة قدرها 16 أو 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5x وما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD. وتوفر الشاشة المتعددة اللمس من نوع IPS بقياس قدره 14 بوصة دقة قدرها 2240​​×1400 بكسل.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى كاميرا الذكاء الاصطناعي العاملة بالأشعة تحت الحمراء بدقة قدرها 9 ميجابكسل، ومكبرات صوت رباعية مع صوت DTS-X، ومنفذي Thunderbolt 4/USB4 من النوع C مع سرعة نقل بيانات قدرها 40 جيجابت في الثانية، ودعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 7 والبلوتوث 5.4.

ومن ناحية البرمجيات، فإن OmniBook Ultra هو أول حاسوب استهلاكي من إتش بي يشتمل على مجموعة Wolf Security التي تركز على الأغراض التجارية، إلى جانب AI Companion ووظيفة الإيماءات اليدوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومزايا أخرى بالإضافة إلى تحديث Copilot Plus PC المجاني القادم.

ويأتي OmniBook Ultra في شهر أغسطس بأسعار تبدأ من 1450 دولارًا.