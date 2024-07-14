5 مزايا يتفوق بها خاتم سامسونج Galaxy Ring على خاتم Oura 

يُعدّ خاتم سامسونج الذكي الأول Galaxy Ring منافسًا قويًا في سوق الخواتم الذكية الذي يشهد تطورًا في الوقت الحالي والذي سيطرت عليه شركة Oura في السنوات القليلة الماضية.

يُعدّ Oura Ring من أبرز الخواتم الذكية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وتركز شركة Oura في تحسين خاتمها باستمرار بإضافة مزايا جديدة إليه، فقد عملت الشركة خلال الأشهر الماضية على تعزيز تكامل خاتمها الذكي مع تطبيقات اللياقة البدنية الرئيسية مثل: تطبيق Strava، كما أصدرت مزايا لتتبع صحة القلب، وأطلقت مزايا خاصة بتتبع الدورة الشهرية للسيدات.

يتضمن خاتم سامسونج الجديد Galaxy Ring مزايا قوية لتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية وبعضها يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتفوق خاتم سامسونج على منافسه الأبرز Oura Ring بعدّة مزايا سنذكر منها ما يلي:

1- يمكن الوصول إلى جميع مزايا خاتم سامسونج دون الحاجة إلى اشتراك شهري:

على عكس Oura Ring الذي يتطلب اشتراكًا بسعر قدره 6 دولارات شهريًا للحصول على تحليل متعمق للبيانات مثل: النوم ومعدل ضربات القلب، لا يتطلب استخدام جميع مزايا Galaxy Ring اشتراكًا شهريًا. ومع أن خاتم سامسونج يُباع بسعر أغلى من سعر خاتم Oura فإنه سعر نهائي ولن تحتاج إلى دفع المزيد في المستقبل، وأما في حال اخترت خاتم Oura فعليك الاستمرار بالدفع شهريًا.

2- يتوفر خاتم سامسونج بأحجام متعددة:

يتوفر خاتم سامسونج Galaxy Ring بتسعة أحجام من 5 إلى 13، وأما Oura Ring فيتوفر بثمانية أحجام مطابقة لأحجام خاتم سامسونج باستثناء حجم 5، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يرتدون الخواتم بحجم 5 سيكون خاتم سامسونج مناسبًا لهم.

3- يتمتع خاتم سامسونج بمقاومة عالية للخدوش:

يتمتع كل من Samsung Galaxy Ring و Oura Ring بمقاومة المياه، ويمكنك غمر أي منهما تحت الماء لمسافة تصل إلى 330 قدمًا. ومع ذلك، تدعي سامسونج أن Galaxy Ring مقاوم للخدوش وأما Oura فتقول إن خاتمها يمكن أن يكون عرضة للخدوش، لذلك توصي بارتدائه على اليد التي لا تستخدمها كثيرًا لتقليل مخاطر التعرض للخدوش.

4- يتضمن خاتم سامسونج مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي:

أطلقت سامسونج مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Galaxy AI أول مرة في حدثها الذي أُقيم في شهر يناير في هذا العام، وأضافت هذه المزايا أولًا إلى سلسلة Galaxy S24 قبل إطلاقها في بعض الطرز السابقة. والآن تتوفر بعض مزايا الذكاء الاصطناعي في خاتم سامسونج التي تساعد في تتبع المؤشرات الصحية وتحليلها بنحو دقيق.

يستخدم Oura Ring الذكاء الاصطناعي أيضًا، فهو يتضمن بعض المزايا المعتمدة على هذه التقنية لتتبع المزاج، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Oura آخرًا عن مزية مساعد الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومع ذلك يتضمن خاتم Galaxy Ring مزايا ذكاء اصطناعي أكثر تنوعًا من تلك المتوفرة في خاتم Oura وتساعد في تتبع النوم والمؤشرات الصحية بدقة عالية.

5- إمكانية التحكم في أجهزة سامسونج الأخرى:

باستخدام Galaxy Ring، يمكنك استخدام بعض الإيماءات الخاصة للتحكم في هاتف سامسونج الخاص بك، على سبيل المثال: يمكنك استخدام إيماءة النقر المزدوج على الخاتم لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو في هاتف سامسونج جالاكسي.

من ناحية أخرى، يتكامل خاتم سامسونج مع ساعاتها الذكية الجديدة وهي: Galaxy Watch 7 و Galaxy Watch Ultra. فإذا قررت ارتداء Galaxy Ring وواحدة من ساعات سامسونج الذكية الجديدة، سيستخدم تطبيق Samsung Health البيانات من الجهاز الذي يوفر بيانات أكثر دقة؛ مما يساعد في إطالة عمر البطارية في الجهاز الثاني.

يمكنك تعرّف جميع التفاصيل المتعلقة بمواصفات ومزايا خاتم سامسونج الجديد في مقال: “كل ما تريد معرفته عن Galaxy Ring أول خاتم ذكي من سامسونج“.