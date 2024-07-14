واتساب تعتزم إتاحة ترجمة الرسائل باللغة العربية في أندرويد

تستعد منصة المراسلة الفورية واتساب لإطلاق ميزة جديدة لترجمة الرسائل تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين عبر تطبيقها الشهير.

ورُصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب في نظام أندرويد، ويمكن لبعض المستخدمين تجربتها حاليًا، مع أن المنصة لم تُعلنها رسميًا حتى الآن.

وتأتي تلك الميزة عقب تقديم واتساب ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، وسعي سامسونج إلى إدماج خاصية الترجمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في الرسائل والمكالمات داخل التطبيقات الخارجية التي تعمل عبر أجهزتها.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن واتساب تعمل على تطوير أداة ترجمة خاصة بها للرسائل الصوتية والنصية، لكن هذه الميزة سوف تعتمد على خدمة ترجمة جوجل الفورية في نظام أندرويد، وسيحتاج المستخدمون إلى تنزيل حزمة اللغة أول مرة إن لم تكن موجودة بالفعل، كما ستُجرى عملية ترجمة الرسائل النصية في التطبيق في الأجهزة نفسها دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم خارجية أو تثبيت تطبيقات إضافية.

ومن المحتمل أن تضيف واتساب خيار الترجمة إلى المحادثات، إذ سيكون موجودًا ضمن قائمة النقاط الثلاثة في المحادثات عند تحديد الرسائل المُراد ترجمتها.

وتختبر واتساب الميزة الجديدة حاليًا في الإصدار التجريبي من التطبيق في نظام أندرويد، وهي تدعم اللغة العربية، بالإضافة إلى لغات أخرى مثل الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية، ومن المتوقع إضافة المزيد من اللغات لاحقًا مع الإصدارات القادمة.

ومن المنتظر طرح مزايا الترجمة وتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة لكافة المستخدمين على نطاق واسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.