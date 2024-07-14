جوجل تسعى إلى إتمام أكبر صفقة استحواذ في تاريخها

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة بأن شركة جوجل “تُجري محادثات متقدمة” من أجل الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الناشئة Wiz مقابل 23 مليار دولار.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت مع الصحيفة فإن الصفقة قد تتم خلال وقتٍ قريب.

وتُعد Wiz شركة إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني، وقد تأسست عام 2020 على يد فريق من الخبراء السابقين في شركة مايكروسوفت، ومنهم أساف رابابورت، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى ينون كوستيكا وروي رزنيك وعامي لوتواك، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وحققت الشركة نموًا سريعًا، وعُرفت بتقديم حلول أمنية متقدمة للحماية من التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية السحابية عبر مجموعة من الأدوات المتطورة التي تساعد المؤسسات على مراقبة بيئات الحوسبة السحابية وتحليلها، للكشف عن الثغرات الأمنية والتهديدات المحتملة والاستجابة لها بنحو سريع وفعّال.

وفي حال اكتمال الصفقة، ستكون أكبر عملية استحواذ لجوجل في تاريخها، كما أنها ستسلط الضوء على الرهان الواضح والمستمر على قطاع الأمن السيبراني من الشركات الكبرى.

وسبق لشركة جوجل أن أجرت عمليات استحواذ كبيرة في مجال الأمن السيبراني، إذ استحوذت على شركة الأمن السيبراني Mandiant مقابل 5.4 مليارات دولار قبل نحو عامين.

وتُعد أكبر صفقة لشركة جوجل حتى الآن استحواذها على شركة موتورولا (Motorola Mobility) في عام 2012، إذ بلغت قيمة الصفقة آنذاك نحو 12.5 مليار دولار، لكن الشركة لاحقًا باعت قطاع الهواتف الذكية في موتورولا لشركة لينوفو في عام 2014.

وتواجه جوجل الآن مستوى غير مسبوق من التدقيق فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار، إذ رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية عليها مرتين في قضايا مكافحة الاحتكار.

ومع ذلك، تشير محادثات جوجل مع Wiz إلى رغبتها الجادة في الاستحواذ عليها مع أنها قد تواجه عراقيل تنظيمية تحول دون إتمام الصفقة.