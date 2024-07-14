تقرير: OpenAI تطور تكنولوجيا تفكير جديدة

تطور OpenAI نهجًا جديدًا لنماذج الذكاء الاصطناعي في مشروع يحمل الاسم الرمزي Strawberry، وفقًا للوثائق الداخلية التي استعرضتها وكالة رويترز.

ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي تتسابق فيه الشركة الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت لإظهار أن أنواع النماذج التي تقدمها قادرة على تقديم قدرات تفكير متقدمة.

وتعمل فرق داخل OpenAI على Strawberry، وفقًا لنسخة من وثيقة OpenAI الداخلية الحديثة التي اطلعت عليها وكالة رويترز في شهر مايو.

ولم تستطع وكالة رويترز التحقق من التاريخ الدقيق للوثيقة التي توضح بالتفصيل خطة توضح استخدام OpenAI لمشروع Strawberry من أجل إجراء الأبحاث.

ووصفت الخطة بأنها جهد قيد التنفيذ، ولم تتمكن وكالة الأنباء من تحديد مدى قرب إتاحة Strawberry للجمهور، وتظل آلية عمل Strawberry سرًا حتى داخل OpenAI.

وتصف الوثيقة مشروعًا يستخدم نماذج Strawberry بهدف السماح للذكاء الاصطناعي بتوليد إجابات عن الاستفسارات والتخطيط سابقًا بما يكفي للتنقل المستقل والموثوق عبر الإنترنت لأداء ما تطلق عليه OpenAI البحث العميق، وهو شيء استعصى على نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

وقال متحدث باسم OpenAI: “نريد أن تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي رؤية وفهم العالم مثلما نفعل. يُعد البحث المستمر بقدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة ممارسة شائعة في الصناعة، مع اعتقاد مشترك بأن هذه الأنظمة قد تتحسن في التفكير بمرور الوقت”، دون أن يجيب المتحدث مباشرةً عن الأسئلة المتعلقة بمشروع Strawberry.

وكان مشروع Strawberry يُعرف سابقًا باسم Q*، وهو مشروع يُنظر إليه داخل الشركة على أنه إنجاز كبير، إذ إنه قادر على الإجابة عن أسئلة العلوم والرياضيات الصعبة بعيدًا عن متناول النماذج المتاحة تجاريًا اليوم.

وفي اجتماع داخلي شامل، قدمت OpenAI عرضًا تجريبيًا لمشروع بحثي زعمت أنه يمتلك مهارات تفكير جديدة تشبه مهارات التفكير البشري، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأكد متحدث باسم OpenAI الاجتماع، مع أنه رفض تقديم تفاصيل عن محتوياته. ولم تتمكن وكالة رويترز من تحديد إذا كان المشروع المعروض هو Strawberry.

وتأمل OpenAI أن يؤدي الابتكار إلى تحسين قدرات الاستدلال لنماذج الذكاء الاصطناعي، ويتضمن مشروع Strawberry طريقة متخصصة لمعالجة نموذج الذكاء الاصطناعي بعد تدريبه سابقًا على مجموعات بيانات كبيرة جدًا.

ويُعد التفكير بمنزلة المفتاح لتحقيق الذكاء الاصطناعي على مستوى الذكاء البشري أو فوق مستوى الإنسان.

وتستطيع النماذج اللغوية الكبيرة تلخيص النصوص الكثيفة وتأليف شعر بسرعة أكبر بكثير من أي إنسان، مع أن التكنولوجيا غالبًا ما تفشل في حل المشكلات المنطقية التي تبدو حلولها بديهية للناس، مثل تعرف المغالطات المنطقية. وعندما يواجه النموذج هذا النوع من المشكلات، فإنه غالبًا ما يهلوس بمعلومات زائفة.

ويتفق باحثو الذكاء الاصطناعي عمومًا على أن الاستدلال، في سياق الذكاء الاصطناعي، ينطوي على تشكيل نموذج يسمح للذكاء الاصطناعي بالتخطيط للمستقبل، ويعكس كيفية عمل العالم المادي، والعمل من خلال مشكلات صعبة متعددة الخطوات.

ويُنظر إلى تحسين الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي على أنه المفتاح لفتح قدرة النماذج على القيام بكل شيء، بدءًا من تحقيق اكتشافات علمية كبرى وحتى تخطيط وبناء تطبيقات برمجية جديدة.

وتجرب شركات أخرى، مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت، تقنيات مختلفة لتحسين الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي، ويختلف الباحثون في كون النماذج اللغوية الكبيرة قادرة على إدماج الأفكار والتخطيط الطويل المدى في كيفية التكهن.

ويُعد مشروع Strawberry بمنزلة عنصر رئيسي في خطة OpenAI للتغلب على تلك التحديات.

وفي الأشهر الأخيرة، أرسلت الشركة إشارات خاصة للمطورين والأطراف الخارجية الأخرى بأنها على وشك إطلاق تكنولوجيا تتمتع بقدرات تفكير متقدمة ملحوظة.

ويتضمن مشروع Strawberry من OpenAI طريقة متخصصة لما يعرف بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ما بعد التدريب، أو تكييف النماذج الأساسية لتحسين أدائها بطرق محددة بعد تدريبها على مجموعة من البيانات المعممة.

وتتضمن مرحلة ما بعد التدريب لتطوير النموذج أساليب، مثل الضبط الدقيق، وهي عملية مستخدمة في جميع النماذج اللغوية الكبيرة اليوم تقريبًا لجعل البشر يقدمون ملاحظات للنموذج بناءً على استجاباته وتزويده بأمثلة للإجابات الجيدة والسيئة.

ويتشابه مشروع Strawberry مع الطريقة التي طورتها جامعة ستانفورد في عام 2022 والتي تسمى STaR.

وتتيح STaR لنماذج الذكاء الاصطناعي زيادة مستويات الذكاء من خلال إنشاء بيانات التدريب بصورة متكررة، ويمكن من الناحية النظرية استخدامها للحصول على نماذج لغوية تتجاوز الذكاء على المستوى البشري.

ومن بين القدرات التي تهدف OpenAI إلى تطبيقها في Strawberry هي أداء المهام الطويلة المدى، في إشارة إلى المهام المعقدة التي تتطلب نموذجًا للتخطيط السابق وتنفيذ سلسلة من الإجراءات على مدار مدة زمنية ممتدة.

ومن أجل تحقيق ذلك، تطور OpenAI النماذج وتدربها على ما تسميه مجموعة بيانات البحث العميق، وفقًا لوثائق OpenAI الداخلية.

وتريد OpenAI أن تستخدم نماذجها هذه الإمكانات لإجراء الأبحاث من خلال تصفح الويب بطريقة مستقلة بمساعدة وكيل يستخدم الحاسوب CUA يمكنه اتخاذ الإجراءات بناءً على النتائج التي توصل إليها. كما تخطط الشركة أيضًا لاختبار قدرات نماذجها على أداء عمل مهندسي البرمجيات والتعلم الآلي.