المركزي السعودي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية “نقد”

أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم، منصة الخدمات المصرفية الحكومية (نقد)، التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية من خلال منصة رقمية بأمان وكفاءة عالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجهات الحكومية وتعزيز مسيرة التطور الرقمي في المملكة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن (ساما) اليوم.

وتُعدّ (نقد) منصة موحدة وآمنة تتيح للجهات الحكومية رقمنة خدماتها المالية في حساباتها لدى البنك المركزي، كما تسهل لها الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات بأمان وكفاءة عالية، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من حسابات الجهات الحكومية والواردة إليها.

وتستهدف المنصة تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والمساهمة في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.

وتُعدّ منصة (نقد) إحدى ثمار جهود (ساما) المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للجهات الحكومية، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مزايا منصة (نقد):

سهولة الوصول: إمكانية الوصول إلى الحسابات وإدارة العمليات المالية من أي وقت.

إمكانية الوصول إلى الحسابات وإدارة العمليات المالية من أي وقت. الأمان: منصة رقمية آمنة توفر أعلى معايير الحماية للبيانات والعمليات المالية للجهات الحكومية.

منصة رقمية آمنة توفر أعلى معايير الحماية للبيانات والعمليات المالية للجهات الحكومية. الكفاءة: تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات المالية ورفع مستوى إنتاجية الجهات الحكومية.

تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات المالية ورفع مستوى إنتاجية الجهات الحكومية. الفعالية: تعزيز كفاءة وفعالية التعاملات المالية من خلال خدمات إلكترونية متطورة.

تعزيز كفاءة وفعالية التعاملات المالية من خلال خدمات إلكترونية متطورة. التطور الرقمي: دعم مسيرة التطور الرقمي في المملكة العربية السعودية.