استضافة السعودية أول نسخة من أولمبياد الرياضات الإلكترونية تؤكد ريادتها عالميًا

في خطوة تؤكد دور المملكة العربية السعودية الريادي والحيوي في قطاع الرياضات الإلكترونية، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عقد شراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمدة 12 عامًا، ونتيجة لهذه الشراكة، ستُنظم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة عام 2025، لتكون أول نسخة من نوعها على مستوى العالم.

كما ستنظم المملكة نسخًا إضافية من أولمبياد الرياضات الإلكترونية في أعوام لاحقة، وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لنجاحات المملكة في استضافة بطولات عالمية متنوعة في هذا المجال، وتأكيدًا لريادتها كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية.

وتُعدّ هذه الاستضافة إنجازًا كبيرًا يساهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، ويشكل قفزة نوعية لصناعة الرياضات الإلكترونية في المنطقة والعالم. كما سيفتح المجال أمام المواهب السعودية للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وإبراز قدراتهم عالميًا.

#أولمبياد_الرياضات_الإلكترونية للمرة الأولى عالمياً 🤩

استضافة أخرى في موطن الرياضات الكبرى 🇸🇦💚 أهلًا بالعالم 💚 pic.twitter.com/8zTP8UfbA2 — اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية 🇸🇦 (@saudiolympic) July 12, 2024

دعم غير مسبوق:

أعرب سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن فخره وسعادته باستضافة المملكة أول نسخة من أولمبياد الرياضات الإلكترونية في العام المقبل، وأكد أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يُعدّ تجسيدًا للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، وكذلك الدعم والمتابعة المستمران من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي مكّننا من المضي قدمًا في الاستمرار باستضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى، وتأكيد أن المملكة باتت موطنًا للرياضات يشهده العالم أجمع.

وقال: “نفخر بكتابة فصل جديد للرياضات الأولمبية عالميًا من خلال هذه الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية، حين تستضيف المملكة النسخة الأولى والتاريخية من الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، ونسعد كثيرًا بهذه الثقة، ونتطلع إلى أن نرحب بالعالم أجمع هنا في المملكة لمشاهدة هذا الحدث الرياضي العالمي، وتنظيم نسخة استثنائية ومتميزة”.

"نفخر بكتابة فصلٍ جديد للحركة الأولمبية عالمياً بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية" سمو الرئيس @AbdulazizTF وحديث عن الإعلان التاريخي باستضافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية 🎮 🇸🇦 #أولمبياد_الرياضات_الإلكترونية pic.twitter.com/1Uzsk8Hw56 — اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية 🇸🇦 (@saudiolympic) July 12, 2024

ومن جهتها، عبرت سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيسة لجنة رياضة المرأة، عن سعادتها بهذه الشراكة، قائلة: “نفخر بالدعم السخي الذي توليه قيادتُنا الرشيدة القطاعَ الرياضي بشكل عام، والرياضات الإلكترونية بشكل خاص، التي شهدت تطورًا غير مسبوق، أسهم في تمكين الشباب والشابات من تحقيق طموحاتهم، حيث تشكل الشراكة بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خطوة تاريخية، تنتقل معها الرياضة الأولمبية إلى مرحلة جديدة عنوانها التطلع نحو المستقبل”.

ومن جانبه، قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: “نحن محظوظون بالشراكة مع اللجنة الأولمبية السعودية لاستضافة الحدث، نظرًا إلى ما تتمتع به المملكة من خبرات رائعة، بل منقطعة النظير في مجال الرياضات الإلكترونية”.

"محظوظون بالشراكة مع اللجنة الأولمبية السعودية لاستضافة #أولمبياد_الرياضات_الإلكترونية نظراً لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من خبرات في مجال الرياضات الإلكترونية" 🎙️| حديث الدكتور توماس باخ رئيس @olympics بعد اعلان استضافة المملكة لأول أولمبياد للرياضات الالكترونية 🎮 pic.twitter.com/8XJiLlnBYG — اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية 🇸🇦 (@saudiolympic) July 12, 2024

إنجازات سعودية في مجال الرياضات الإلكترونية:

تُعدّ هذه الاستضافة تأكيدًا جديدًا لمكانة المملكة كوجهة أولى لأهم المناسبات الرياضية الكبرى، وامتدادًا طبيعيًا لرحلتها للوصول إلى العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث يأتي تنظيم الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية ليكمل عِقْد الدورات والبطولات العالمية الكبرى في مجال الرياضات الإلكترونية المقامة في المملكة، خصوصًا في ظل استضافت مدينة الرياض للنسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية حاليًا.

وتتميز دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بأنها ستجمع أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم لتمثيل منتخباتهم الوطنية، في مزيج فريد يجمع بين قيم الألعاب الأولمبية العريقة والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لرحلة نجاح سعودية مميزة في مجال الرياضات الإلكترونية، بدأت مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في عام 2017، وتخللها إطلاق بطولات محلية وعالمية مثل: (لاعبون بلا حدود)، و(موسم الجيمرز)، وصولًا إلى إطلاق سمو ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في سبتمبر 2022.

وقد ساهمت هذه الإستراتيجية في نقل قطاع الرياضات الإلكترونية محليًا إلى آفاق جديدة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأسهمت في تحقيق نهضة عالمية عنوانها تمكين اللاعبين وعشاق هذه الرياضة من تحقيق تطلعاتهم.