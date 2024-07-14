أفضل 5 أدوات ذكاء اصطناعي لمحاكاة مقابلات العمل

إن الحصول على الوظيفة التي تطمح إليها يتطلب توفر جميع المهارات المطلوبة للدور الوظيفي والخبرات المناسبة بالإضافة إلى ضرورة إقناع المسؤول الذي يُجري معك المقابلة بمهاراتك وشخصيتك. ولتحقيق ذلك، قد تحتاج إلى التدّرب عدة مرات على الأسئلة المُحتملة قبل المقابلة الفعلية، ومع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي لم يَعُد هذا الأمر صعبًا؛ فهناك العديد من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة مقابلات العمل الحقيقية وتهدف إلى مساعدتك في التدّرب على المقابلات، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز هذه الأدوات:

1- أداة Zilta:

Zilta هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإجراء مقابلات افتراضية، وتقديم تعليقات مفصلة لمساعدتك في تحسين أدائك. ولاستخدام هذه الأداة، أدخل اسم الوظيفة والوصف الوظيفي والشركة التي ستُجري مقابلة عمل معها، ثم ستطرح عليك الأداة بعض الأسئلة الأولية التي يتبعها المزيد من الأسئلة بناءً على إجاباتك، يمكنك الإجابة عن هذه الأسئلة بتسجيل صوتك فقط في حال استخدام الخطة المجانية، لكن خطة Premium تسمح لك بتسجيل مقطع فيديو في أثناء الإجابة عن الأسئلة.

بعد المقابلة الافتراضية، ستمنحك الأداة تعليقات مُفصّلة وشاملة على محتوى إجاباتك وطريقة التحدث وتقديم الإجابات، وهذا سيساعدك في إجراء تعديلات في طريقة التحدث وعرض الإجابات قبل إجراء المقابلة الفعلية.

2- أداة Huru:

Huru هي أداة ذكاء اصطناعي متاحة عبر الإنترنت مع توفر تطبيق للهاتف المحمول، وتوفر هذه الأداة أسئلة مخصصة لمقابلات العمل وتتضمن أسئلة متنوعة مُعدّة سابقًا لأكثر من 2000 دور وظيفي، وفي أثناء إجابتك عن الأسئلة، تُسجّل هذه الأداة مقطع فيديو لك، ثم تعرضه في أثناء التقييم حتى تتمكن من مراجعة أدائك، وتقدم تحليلًا لإجاباتك، وتوضح دقة كل إجابة مع التحقق من صحة القواعد النحوية وجودة الكلام والثقة في أثناء التحدث، وتقترح عليك إجابات مُحسنة ونصائح لتزيد من فرصة حصولك على الوظيفة.

هناك بعض العيوب لأداة Huru، وأبرزها: سؤالك إذا كنت مستعدًا للإجابة بعد عرض السؤال، وهذا يمنحك وقتًا للتفكير أكثر مما تحصل عليه في مقابلة العمل الحقيقية، كما أنها تحلل إجاباتك أولًا بأول، وهذا الأمر قد يستغرق وقتًا طويلًا، إضافةً إلى أنها توفر مقابلة واحدة فقط مجانية.

3- أداة Interview School:

تُجري أداة Interview School مقابلات عمل افتراضية باستخدام مدرب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وتوفر عددًا كبيرًا من المقابلات المُعدّة سابقًا، مع إمكانية إنشاء مقابلة مخصصة.

تمتاز هذه الأداة بإظهار مُحاوِر متحرك يشبه الإنسان ليُجري معك المقابلة الافتراضية، لكن الأمر السلبي أن الأسئلة التي تطرحها هذه الأداة في المقابلات المُعدّة سابقًا سهلة جدًا وليست ذات جودة عالية، ومع ذلك يمكنك حل هذه المشكلة بإنشاء مقابلة مخصصة.

في الخطة المجانية، تحفظ لك الأداة فيديو مقابلتك لتتمكن من تقييمه، ولكنها لا تقدم تعليقات مفصلة بل تمنحك فقط الدرجة الإجمالية للأداء.

4- أداة Ava by Wizco:

تبدأ أداة الذكاء الاصطناعي Ava by Wizco المقابلة الافتراضية بطلب تفاصيل حول الوظيفة التي ستتقدم إليها، ويتضمن ذلك مجال عملك، ودورك الوظيفي والشركة التي ستعمل فيها، ومسؤولياتك الوظيفية وخلفيتك المهنية، وبناءً على ذلك، تطرح هذه الأداة أسئلة شخصية، وتتابع إجاباتك، وقد تطلب منك تقديم المزيد من التفاصيل أو أمثلة محددة.

أفضل ما يميز هذه الأداة تقرير التعليقات التفصيلي، فهي تقدم ملخصًا شاملًا، وتقييمًا لثقتك بنفسك ومهارات التواصل لديك ومعرفتك في مجال عملك بناءً على إجاباتك، كما تُقيّم كل إجابة، وتمنحها درجة من 10، لكن الأمر السلبي أن هذه الأداة لا تسجل فيديو لمقابلتك، فإذا كنت تتطلع إلى تقييم لغة جسدك أيضًا، فقد لا تكون هذه الأداة هي الخيار الأنسب لك.

5- أداة Interviewsbyai:

Interviewsbyai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك في التدرب على إجراء مقابلات العمل، ويتطلب استخدامها كتابة الوصف الوظيفي أولًا، ثم ستمنحك الأداة أسئلة متنوعة ومخصصة بناءً على الوصف الوظيفي، ويمكنك الإجابة عن هذه الأسئلة بالتحدث أو الكتابة، وبعد كل إجابة، تقدم هذه الأداة ملاحظات وإجابات نموذجية حتى تتمكن من تقييم أدائك، وبعد الانتهاء من المقابلة، تعرض هذه الأداة ملخصًا لكل سؤال، مع التركيز في نقاط الضعف والقوة في إجابتك.