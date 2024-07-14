أعلنت شركة سامسونج أحدث ساعاتها الذكية الرائدة في حدثها الأخير قبل عدة أيام، وهي: Galaxy Watch7 و Galaxy Watch Ultra. وتأتي ساعة Galaxy Watch7 مع مجموعة من التحديثات مقارنةً بالطراز السابق، وتركز هذه التحديثات في مساعدة المستخدمين في تتبع المؤشرات الصحية بنحو أكثر دقة. لكن هل هذه التحديثات تستحق الترقية إلى طراز Galaxy Watch7 إذا كنت تستخدم بالفعل Galaxy Watch6؟

لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب، سنذكر فيما يلي أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch7 و Galaxy Watch6:

1- تعمل Galaxy Watch7 بمعالج جديد يمتاز بالقوة والكفاءة العالية:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch7 بمعالج جديد كُليًا وهو معالج Exynos W1000 المُصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر، وقد أشارت سامسونج إلى أن هذا المعالج يمتاز بقوة الأداء والكفاءة العالية. وستوفر Galaxy Watch7 تجربة أكثر سلاسة مع وحدة معالجة مركزية CPU أسرع بثلاث مرات ومعالج تطبيقات يتميز بكفاءة مُحسّنة في استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 30% مقارنةً بمعالج Exynos W930 الذي تعمل به ساعة Galaxy Watch6.

ستكون Galaxy Watch7 الجديدة أيضًا أول ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS 5 الجديد الذي سيوفر تحسينات في الأداء مقارنةً بنظام Wear OS 4.

2- تتوافق Galaxy Watch7 مع خاتم Galaxy Ring الجديد:

من المعروف أن أجهزة سامسونج جالاكسي المختلفة تتوافق معًا ضمن منظومة سامسونج جالاكسي، وبفضل هذا التكامل يمكنك استخدام ساعة سامسونج Galaxy Watch7 للتحكم من بُعد في هاتف Galaxy متوافق بعد إقرانها به؛ إذ ستتمكن من التحكم في الموسيقا والرد على المكالمات الهاتفية وهذا الأمر يمكن القيام به أيضًا باستخدام ساعة Galaxy Watch6، لكن الأمر المختلف في Galaxy Watch7 أنها تتوافق أيضًا مع خاتم Galaxy Ring الجديد؛ مما يَعِد بدقة أفضل عند تتبع البيانات الصحية واللياقة البدنية، فإذا كنت ترتدي الخاتم وساعة سامسونج الجديدة سيختار تطبيق Samsung Health الجهاز الذي يجمع بيانات بنحو أكثر دقة من الجهاز الآخر، فإذا كانت الساعة تقدم معلومات أدق من الخاتم عند تتبع تمرين معين ستتوقف بعض المستشعرات عن العمل مؤقتًا في الخاتم؛ مما يساعد في إطالة عمر بطاريته.

3- تحتوي ساعة Galaxy Watch7 على نظام GPS المزدوج التردد:

تحتوي ساعتا سامسونج Galaxy Watch7 و Watch6 على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج للتتبع، لكن ساعة Galaxy Watch7 الجديدة تتضمن نظام GPS المزدوج التردد.

يسمح نظام GPS المزدوج التردد بتتبع الموقع بنحو أكثر دقة، خاصة عندما تكون في البيئات المليئة بالمباني الشاهقة في المناطق الحضرية أو عندما تكون في المناطق النائية.

4- تحتوي Galaxy Watch7 على مستشعر BioActive مُحسّن:

تمتاز Galaxy Watch7 بمستشعر BioActive مُحسّن يمكنه قياس المؤشرات الصحية المختلفة، مثل: معدل ضربات القلب وجودة النوم وضغط الدم ومستويات التوتر بنحو أكثر دقة مقارنةً بالطراز السابق Galaxy Watch6.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch7 مزية جديدة كُليًا، هي مزية تتبع انقطاع التنفس في أثناء النوم، وهي مهمة للأشخاص الذين يعانون مشكلات في التنفس في أثناء النوم، فهي تساعدهم في تتبع حالتهم الصحية.

5- السعر:

ساعة Galaxy Watch7 متاحة للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1199 ريالًا سعوديًا، وأما ساعة Galaxy Watch6 فتُباع بسعر يبدأ من 799 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الطراز الجديد الترقية؟

إذا كنت تستخدم ساعة Galaxy Watch6 وتفكر في الترقية إلى Galaxy Watch7 فيمكنك القيام بذلك إذا كنت ترغب في تتبع انقطاع التنفس في أثناء النوم، وتتبع المؤشرات الصحية الأخرى بدقة مُحسنة عن دقة Galaxy Watch6 وإذا كنت تفكر في شراء خاتم سامسونج واستخدامه بالتزامن مع استخدام ساعة سامسونج الذكية.

إليك المواصفات الكاملة لساعتي سامسونج Galaxy Watch7 و Galaxy Watch6:

Galaxy Watch6 Galaxy Watch7 المعالج معالج Exynos W930. معالج Exynos W1000. الشاشة الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.3 بوصة، وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.3 بوصة، وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 16 جيجابايت. 32 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 2 جيجابايت. 2 جيجابايت. البطارية الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 425 ميلّي أمبير في الساعة.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 300 ميلّي أمبير في الساعة. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 425 ميلّي أمبير في الساعة.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 300 ميلّي أمبير في الساعة. المستشعرات الأساسية مستشعر BioActive من سامسونج، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. مستشعر BioActive من سامسونج المطوّر، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. الوزن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 33.3 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 28.7 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 33.8 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 28.8 جرامًا. الاتصال شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)،

ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزدوج التردد. الألوان الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: الأسود والفضي.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: الأسود والذهبي. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: الأخضر والفضي.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: الأخضر، والأبيض. نظام التشغيل Wear OS 4. Wear OS 5. السعر يبدأ من 799 ريالًا سعوديًا. يبدأ من 1199 ريالًا سعوديًا.