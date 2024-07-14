آبل توافق على أول محاكي حاسوب لهواتف آيفون

وافقت آبل على طرح أول محاكي حاسوب شخصي لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس عبر متجر تطبيقات آب ستور لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وأصبح تطبيق UTM SE متاحًا الآن للتحميل من متجر تطبيقات آب ستور، وهو يتيح للمستخدمين تشغيل إصدارات مختلفة من نظام التشغيل ويندوز بدءًا من ويندوز XP، بالإضافة إلى إصدارات محددة من أنظمة لينكس وماك.

ويُعد ظهور تطبيق UTM SE مفاجئًا إلى حد ما، إذ رفضت آبل التطبيق سابقًا في شهر يونيو الماضي؛ لأنها سمحت فقط بطرح المحاكيات المخصصة لتشغيل ألعاب الفيديو القديمة في أجهزتها.

وليس من الواضح تمامًا ما السبب وراء تغير موقف آبل من الرفض إلى الموافقة، وإذا كان ذلك تحولًا في سياساتها أو شيئًا مختلفًا حول التطبيق نفسه.

وعلى غرار برامج المحاكاة الأخرى، لا يتضمن تطبيق UTM SE نفسه أي أنظمة تشغيل، بل يوفر التطبيق المحاكي فقط، ويجب على المستخدمين تزويده بأنظمة التشغيل أو البرامج التي يريدون تشغيلها من خلاله.

وتلجأ برامج المحاكاة إلى هذا النهج من أجل تفادي المسؤولية القانونية لاستخدامها، ويعد تشغيل تطبيقات المحاكاة على الأجهزة أمرًا قانونيًا تمامًا، في حين أن البرامج وأنظمة التشغيل والألعاب القديمة التي يشغلها المستخدمون عبر المحاكي تكون على الأرجح مقرصنة وغير قانونية.

وكانت آبل ترفض وجود تطبيقات المحاكاة من أي نوع في متجر آب ستور الخاص بها حتى وقتٍ قريب، لكنها تراجعت بسبب الضغوط المتزايدة التي تواجهها من المستخدمين والجهات التنظيمية.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق UTM SE مجانًا من متجر آب ستور دون أي تكاليف أو مشتريات داخلية، كما يتوفر أيضًا من خلال متجر AltStore.