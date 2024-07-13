هونر تكشف عن حاسوبها المحمول MagicBook Art 14 إصدار 2024

كشفت شركة هونر اليوم عن الحاسوب المحمول الجديد MagicBook Art 14 إصدار 2024، وهو حاسوب محمول يتميز بوزن خفيف يبلغ كيلوجرامًا واحدًا، وسمك نحيف يبلغ 13 مليمترًا.

ويحمل الجهاز شاشة OLED قياسها 14.6 إنشًا مع نسبة أبعاد تبلغ 3:2، ودرجة سطوع تصل إلى 700 شمعة، ودقة عالية تبلغ 3120 × 2080 بكسلًا.

ويأتي الحاسوب بخيارين من المعالجات من نوع إنتل كور ألترا، وهما Intel Core Ultra 5 125H أو Core Ultra 7 155H، مع بطاقة رسوميات مدمجة من نوع Intel Arc، كما يوفر سعة تخزين من نوع SSD تصل إلى تيرابايت، وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X تصل إلى 32 جيجابايت.

ولتجربة صوتية غامرة، يقدم حاسوب MagicBook Art 14 2024 ستة مكبرات صوت مع دعم تقنيتي الصوت المكاني و DTS.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الجهاز بطارية بسعة قدرها 60 واطًا/ الساعة، وهي تدعم الشحن السريع الذي يتيح شحن الجهاز كاملًا خلال 95 دقيقة، مع شحن نصف البطارية في غضون نصف ساعة.

ويحتوي الحاسوب على مستشعر لبصمات الأصابع، ويدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC والبلوتوث 5.3 وشبكات الواي فاي 6 مع منفذي USB-C (أحدهما يدعم Thunderbolt 4) ومنفذ USB-A ومنفذ HDMI، ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم.

وسيأتي جهاز MagicBook Art 14 2024 بلونين، هما الأخضر والأبيض، وذلك بسعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي، ويتغير السعر وفقًا لحجم الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية ونوع المعالج.

ولم تكشف هونر عن أي معلومات بشأن إطلاق الحاسوب الجديد خارج الصين.