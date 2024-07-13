هونر تكشف عن جهازها اللوحي الجديد MagicPad 2

كشفت شركة هونر رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 2 الذي يحمل شاشة مميزة من كافة النواحي.

ويبلغ قياس الشاشة 12.3 إنشًا من نوع OLED بدقة قدرها 3000 × 1920 بكسلًا، مع 4 مستويات من معدلات التحديث هي 60 و90 و120 و144 هرتزًا، وينظم سطوع الشاشة تقنية التعتيم العالية التردد PWM حتى 4320 هرتزًا، ويحمل الجهاز شهادات متنوعة لضمان حماية العين من الإجهاد مع الاستخدام الطويل.

ويبلغ سمك الجهاز 5.8 ملم، ويزن نحو 555 جرامًا، ويعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s جين 3 مع ذاكرة عشوائية تتراوح بين 8 و 16 جيجابايت، وسعة تخزينية قدرها 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت.

ويتوفر جهاز MagicPad 2 بعدة ألوان، ويحتوي على ثمانية مكبرات للصوت لتوفير جودة صوت عالية وصوت محيطي، وهو يدعم تقنية IMAX لتشغيل الوسائط المتعددة.

ويأتي الجهاز ببطارية سعتها 10,050 ميلي أمبير، ويمكن شحنها بسرعة تصل إلى 66 واطًا، ويعمل الجهاز بواجهة Honor MagicOS 8.0 المستندة إلى نظام أندرويد، ويمكن للجهاز تعرّف الصيغ المكتوبة بخط اليد والكتابة اليدوية والأشكال الهندسية وتحديد الكائنات.



ويدعم الجهاز استخدام القلم الذي تتيحه هونر Magic Pen 3 للكتابة والرسم بزمن استجابة فائق، ويحمل كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 9 ميجابكسل. ولا يدعم الجهاز الاتصال بالشبكات الخلوية، لكنه يدعم الاتصال بشبكات الواي فاي 6 والبلوتوث 5.3.

وستطرح هونر الجهاز اللوحي MagicPad 2 في السوق الصينية بسعر يعادل 400 دولار أمريكي، ولم تعلن الشركة بعدُ تفاصيل إطلاق الجهاز في الأسواق العالمية.