تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي كثيرًا لينتقل من القدرة على فك رموز اللغة البشرية إلى فهم الجزيئات الدقيقة والمعقدة التي تُشكّل أساس علم الأحياء والكيمياء.

ومع إثبات الذكاء الاصطناعي التوليدي قدرته على فهم هذه الجزيئات الدقيقة، بدأت تظهر طرق جديدة لاكتشاف الأدوية بكفاءة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأصبحت العديد من شركات الأدوية تستخدم هذه التقنية لزيادة الابتكار في مجال اكتشاف الأدوية وتطويرها، وتعزيز الإنتاجية من خلال تسريع تحديد المركبات الدوائية الجديدة، وتسريع عمليات تطويرها والموافقة عليها.

ويقدر معهد ماكينزي العالمي (MGI) أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساهم في تحسين القيمة الاقتصادية لصناعة الأدوية بمقدار يتراوح بين 60 مليار دولار و110 مليارات دولار سنويًا.

لكن ما دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع اكتشاف الأدوية؟

أولًا: التحديات المرتبطة بالطرق التقليدية لاكتشاف الأدوية:

إن عملية اكتشاف الأدوية التقليدية متعددة المراحل، وغالبًا ما تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب كمًّا كبيرًا من الموارد، وتبدأ هذه العملية بتحديد الهدف، حيث يحدد العلماء الأهداف البيولوجية المرتبطة بمرض ما، مثل: البروتينات أو الجينات، بعد ذلك، يبدأ الباحثون بتحديد المركبات القائدة (lead compounds) التي يمكنها التفاعل مع الهدف، وبعد تحديدها، تخضع هذه المركبات القائدة لعمليات تحسين لخواصها الكيميائية بهدف تعزيز الفعالية وتقليل الآثار الجانبية، ثم يُجري الباحثون الاختبار قبل السريري لتقييم سلامة وفعالية هذه المركبات في المختبر في أنابيب الاختبار، ثم تقييم سلامتها في الأجسام الحية ويستخدمون في هذه المرحلة الحيوانات.

تخضع الأدوية لثلاث مراحل من التجارب السريرية لتقييم سلامتها على جسم الإنسان وفعاليتها، وبعد ذلك تحصل المركبات الناجحة على موافقة الجهات التنظيمية قبل تسويقها ووصفها للمرضى.

تواجه عملية اكتشاف الأدوية التقليدية العديد من القيود والتحديات، فهي غالبًا تستغرق أكثر من عقد من الزمن وتكلف مليارات الدولارات، مع ارتفاع معدلات الفشل، وخاصة في مراحل التجارب السريرية. كما أن تعقيد الأنظمة البيولوجية يزيد من تعقيد العملية؛ مما يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تصرف الدواء في الجسم البشري.

من ناحية أخرى، قد يظهر فشل بعض الأدوية في تقديم الفائدة المرجوة خلال مراحل التصنيع المتأخرة؛ مما يؤدي إلى إهدار الموارد والوقت، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب كل مرحلة من مراحل اكتشاف الأدوية تدخلًا وخبرة بشرية كبيرة، مما قد يؤدي إلى إبطاء التقدم.

ثانيًا: كيف يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي عملية اكتشاف الأدوية؟

يعالج الذكاء الاصطناعي التوليدي التحديات التي تواجه طرق استكشاف الأدوية التقليدية من خلال أتمتة مراحل مختلفة من العملية، فهو يُسرّع تحديد الهدف والتحقق من صحته من خلال التحليل السريع للكميات الكبيرة من البيانات البيولوجية لتحديد الأهداف الدوائية المحتملة والتحقق من صحتها بنحو أدق، وأما في مرحلة اكتشاف المركبات القائدة فيمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبؤ وإنشاء هياكل كيميائية جديدة من المحتمل أن تتفاعل بنحو فعال مع الهدف.

يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا في تحسين المركبات القائدة من خلال محاكاة تأثيرات التعديلات الكيميائية على هذه المركبات والتنبؤ بها، على سبيل المثال: تعاونت NVIDIA مع Recursion Pharmaceuticals لاستكشاف أكثر من 2.8 كوادريليون مجموعة من الجزيئات الصغيرة والأهداف في أسبوع واحد فقط. وكان من الممكن أن تستغرق هذه العملية ما يقرب من 100 ألف سنة لتحقيق النتائج نفسها باستخدام الطرق التقليدية، فمن خلال أتمتة العديد من المراحل المتعلقة باكتشاف الأدوية، يقلل الذكاء الاصطناعي التوليدي الوقت والتكلفة اللازمين لطرح دواء جديد في السوق.

كما أن الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي تجعل الاختبارات قبل السريرية أدق من خلال تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من العملية، ويمكن لبعض تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضًا أتمتة العديد من المهام التي تتطلب الكثير من العمل، مما يمكّن الباحثين من التركيز في القرارات الإستراتيجية العالية المستوى وتوسيع نطاق عملية اكتشاف الأدوية.

ثالثًا: مثال على استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف دواء جديد:

استخدمت شركة التكنولوجيا الحيوية Insilico Medicine الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير أول دواء للتليف الرئوي المجهول السبب (Idiopathic Pulmonary Fibrosis) (IPF)، وهو مرض يسبب ندوبًا (تليفًا) في الرئتين، وتسبب الندوب تصلبًا في الرئتين وتجعل عملية التنفس صعبة، وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ومجموعات البيانات السريرية المتعلقة بتليف الأنسجة، استطاعت Insilico التنبؤ بأهداف تليف الأنسجة، وصممت الشركة مثبط INS018_055 الذي أظهر فعاليته ضد التليف والالتهاب.

في يونيو 2023، أعطت شركة Insilico الجرعة الأولى من INS018_055 للمرضى في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، وكان هذا الدواء أول مضاد للتليف في العالم يُنتج بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

رابعًا: مشكلة الهلوسة في الذكاء الاصطناعي التوليدي في حالات اكتشاف الأدوية:

مع تقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال اكتشاف الأدوية، كان لا بد من إدراك احتمالية تعرض النماذج التوليدية لظاهرة تعرف باسم الهلوسة (hallucinations)، وتشير الهلوسة في هذا السياق إلى توليد جزيئات تبدو صالحة ولكنها تفتقر إلى الأهمية البيولوجية الفعلية أو الفائدة العملية.

ومن المشكلات الرئيسية المترتبة على هذه الظاهرة عدم الاستقرار الكيميائي، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي توليد جزيئات ذات خصائص جيدة من الناحية النظرية، لكنها قد تكون غير مستقرة كيميائيًا أو معرضة للتحلل، وقد تُظهر مثل هذه الجزيئات سلوكًا غير مُتوقع في الأنظمة البيولوجية، أو لا تناسب الأهداف الكيميائية.

وحتى مع تناسب الجزيئات الناتجة عن عملية الهلوسة مع الأهداف الكيميائية، فإنها تفشل في التفاعل بنحو مفيد مع الأهداف البيولوجية؛ مما يجعلها غير فعالة كأدوية، وحتى لو بدا الجزيء واعدًا، فإن تركيبه يمكن أن يكون معقدًا أو مكلفًا عند تصنيعه؛ لأن الهلوسة لا تأخذ في الحسبان المسارات العملية في عملية اكتشاف الأدوية.

ومع أن النماذج التوليدية يمكن أن تقترح العديد من المركبات، فإن الاختبارات التجريبية الصارمة والتحقق من صحتها أمر بالغ الأهمية لتأكيد فائدتها، وهذه الخطوة ضرورية لسد الفجوة بين المعلومات النظرية والتطبيق العملي.

يمكن استخدام إستراتيجيات مختلفة للتخفيف من الهلوسة، أبرزها: التدريب الذي يهدف إلى تعليم النماذج التمييز بين المركّبات الطبيعية والناتجة عن الهلوسة؛ مما يؤدي إلى تحسين جودة الجزيئات المولّدة، ويمكن الحد من تأثير الهلوسة أيضًا من خلال إشراك الكيميائيين وعلماء الأحياء في عملية تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة باكتشاف الأدوية.