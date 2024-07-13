كاسبرسكي تحافظ على ريادتها في إدارة التهديدات الرقمية للعام الثاني على التوالي

حققت شركة كاسبرسكي لقب الريادة في تصنيف (2024 SPARK Matrix)، الذي تجريه شركة (Quadrant Knowledge Solutions) سنويًا، وذلك للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد كفاءة منتجات كاسبرسكي وريادتها وتأثيرها الإيجابي في العملاء.

وتشير التقارير الحديثة إلى أن الشركات تواجه تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، إذ كشف تقرير (تحديث مراكز العمليات الأمنية ودور الاكتشاف والاستجابة الموسعة) من كاسبرسكي، أن نسبة تبلغ 24% من الشركات تعجز عن الاستجابة الفورية للتهديدات السيبرانية الجديدة. ولذلك، يجب على الشركات اختيار مزود موثوق لخدمات الأمن السيبراني لضمان حماية فعالة.

ولمساعدة الشركات في تقييم مزودي خدمات الأمن السيبراني، يقدم تصنيف (SPARK Matrix) الذي تجريه شركة (Quadrant Knowledge Solutions) سنويًا تحليلًا شاملًا للسوق، بما يشمل: أهم التوجهات، ومشهد مزودي الخدمة، والموقع التنافسي.

وللعام الثاني على التوالي، حاز حل (Kaspersky Threat Intelligence) على تقييمات مرتفعة في كل من تقييمَي “الامتياز التقني” و”التأثير في العملاء”.

وقد أكد التصنيف قدرة حل (Kaspersky Threat Intelligence) على توفير تحليلات سياقية لفرق الأمن، مما يساعدهم في الاستجابة الفورية للتهديدات الخارجية واتخاذ خطوات وقائية فعالة.

ويعزى هذا النجاح إلى جهود فرق البحث في كاسبرسكي الدؤوبة في التحقق من صحة البيانات المجمعة من مختلف أنحاء العالم وتحليلها، بالإضافة إلى التزامها المستمر بتعزيز قدرات اكتشاف التهديدات لحظيًا.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال ألكسندر ليسكين، رئيس قسم أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: “لطالما حصل حل (Kaspersky Threat Intelligence) على الإشادة من العديد من مؤسسات التحليل الدولية لكونه حلًا رائدًا عالميًا، ونحن فخورون بالتقييم العالي الذي منحتنا إياه شركة (Quadrant Knowledge Solutions) العالمية. وبالإضافة إلى قيام فرقنا البحثية بالتحقق من صحة البيانات المجمعة من جميع أنحاء العالم وتحليلها، فنحن نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا لاكتشاف التهديدات الخارجية لحظيًا. ويتيح لنا ذلك تزويد المؤسسات بأحدث وأهم معلومات التهديدات السيبرانية، مما يوفر حماية موثوقة لجميع أصول أعمالها. وعلى مدار 26 عامًا، لم تتوانَ كاسبرسكي في تقديم خبرات رائدة للعملاء حول العالم، وسنواصل إنجاز مهمتنا المتمثلة في بناء مستقبل أكثر أمانًا”.

ومن جهتها قالت ريا تومار، المحللة في شركة (Quadrant Knowledge Solutions): “يقدم حل (Kaspersky Threat Intelligence) واحدة من أكثر مجموعات الخدمات تنوعًا وشمولًا في الصناعة. حيث توفر كاسبرسكي خدمات متنوعة تتضمن تدفقات البيانات، وتقارير معلومات التهديدات – التهديدات المتقدمة المستمرة، وبرمجيات الجريمة، وأنظمة التحكم الصناعي – وتحليل التهديدات، ومعلومات البصمة الرقمية، وغيرها عبر بوابة الخدمة ومنصة معلومات التهديدات. كما يمنح الوجود الدولي لكاسبرسكي، لا سيما في البلدان المصدّرة لمعظم الهجمات، قدرة فريدة للشركة على جمع المعلومات، وفهمها، وتحليلها، ومن ثم توزيع معلومات مدققة بعناية مما يوفر رؤية شاملة لمشهد التهديدات الفعلي لكل مؤسسة”.

وأضافت: “تتمتع فرق البحث في كاسبرسكي بسجل حافل بالنجاح في الاكتشاف المبكر للتهديدات الجديدة، فهي دائمًا ما ترصد، وتخترق، وتراقب المجتمعات المغلقة والمنتديات المظلمة المقيدة الوصول حول العالم. وتُمكّن هذه القدرات المؤسسات من البقاء متقدمة بخطوة على تلك التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تعزيز أمنها السيبراني”.

توفر مجموعة خدمات حل (Kaspersky Threat Intelligence) إمكانات شاملة للحالة الأمنية ​​للمؤسسات. ويشمل ذلك تدفقات بيانات التهديدات، والبحث عن التهديدات، ومعلومات البصمة الرقمية، وتحليل التهديدات (العزل، والإسناد، والشبه)، وتقارير معلومات التهديدات، وجميعها مقدمة عبر بوابة Kaspersky Threat Intelligence، وهي نقطة وصول موحدة تعمل فيها الخدمات الأمنية بشكل مترابط لتساهم في إثراء وتعزيز بعضها.

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