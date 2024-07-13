“سدايا” أول جهة تحصل على شهادة الآيزو لتميزها في الذكاء الاصطناعي عالميًا

في خطوة تؤكد تميز المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وريادتها عالميًا، حصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على شهادة اعتماد منظمة الآيزو العالمية (ISO 42001:2023) لعام 2024، وتُعدّ الهيئة أول جهة تحصل على هذا الاعتماد عالميًا، وذلك نظير تطبيقها مجموعة من المعايير والممارسات المتعلقة بإدارة الذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ هذا الإنجاز المتميز بمنزلة شهادة دولية على التزام سدايا بأعلى معايير الجودة والتميز في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيزًا لثقة الشركاء والمستفيدين بخدماتها كجهة موثوقة ومسؤولة.

وأوضح الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس سدايا، في تصريح له بهذه المناسبة أن التميز الذي حققته سدايا وتسعى إليه دائمًا جاء بفضل الدعم المتواصل والمستمر من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور كبير في تمكين سدايا من الاضطلاع بدورها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة،، وبما يضمن حوكمة الذكاء الاصطناعي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

معايير عالمية تؤكد التميز:

أعرب الدكتور الغامدي، عن اعتزازه بالحصول على هذا الاعتماد العالمي، مبينًا أن ذلك يؤكد نجاح المساعي الحثيثة التي بذلتها سدايا في جوانب عدة تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل:

التخطيط وإدارة الموارد.

حوكمة العمليات.

إدارة المخاطر والفرص.

تحليل التأثيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة.

التكامل مع التشريعات المتعلقة بإدارة البيانات وتقنية المعلومات.

التقييم والتحسين المستمر لأنظمتها.

#سدايا أول جهة عالمياً تحصل على اعتماد منظمة الآيزو ISO 42001:2023 في أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي لعام 2024م، نظير تطبيقها مجموعة من المعايير والممارسات المتعلقة بمواصفة الآيزو. pic.twitter.com/H7zazIcSqQ — SDAIA (@SDAIA_SA) July 11, 2024

وقال: “إن سدايا طبقت معايير عدة استحقت من خلالها هذا الاعتماد العالمي، ومنها تطبيق السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتنظيم الداخلي المتمثل في تنفيذ وتشغيل وتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وموارد أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقييم تأثير هذه الأنظمة، وحوكمة دورة حياة الأنظمة، والإرشادات الإدارية لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي واستخدام أنظمته، وإدارة العلاقات مع الأطراف ذات المصلحة والعملاء”.

وأضاف الدكتور الغامدي، أن مواصفة منظمة الآيزو (ISO 42001) تُعدّ أول مواصفة في العالم لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وحصول سدايا عليها يأتي مكمّلًا لمسيرة الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها في عدد من المجالات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التزام سدايا بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي في مختلف جوانب عملها، المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كما يساعد هذا الاعتماد في تعزيز الثقة والاعتراف بسدايا شريكًا موثوقًا ومهنيًا ملتزمًا بأعلى معايير الجودة في كفاءة العمليات التي تديرها عبر منتجاتها الرقمية المتنوعة.

وأكد الدكتور الغامدي حرص سدايا على التميز في أدائها العلمي والمهني وتطبيق أفضل الممارسات في استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل اللحاق بركب ثورة الذكاء الاصطناعي التي تسير تقنياته في تطور متسارع، وأصبحت جزءًا متأصلًا في كل نواحي الحياة، ومؤثرًا في حراك الدول وتنميتها ونماء المجتمعات البشرية.

بشغف وإصرار كوادر وطنية طموحة.. حققت #سدايا منجزاً وطنياً جديداً بحصولها على اعتماد منظمة الآيزو ISO 42001:2023 في أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي لعام 2024م. pic.twitter.com/HOc3lfKDEl — SDAIA (@SDAIA_SA) July 11, 2024

مساهمة فاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030:

أكد الدكتور الغامدي أيضًا اهتمام سدايا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى التحول الرقمي وصناعة مجتمع المعرفة من خلال بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمساهمة في دعم الجهات الحكومية والخاصة بالبنى الرقمية المتقدمة، والعمل على تحويل الأفكار الإبداعية في الذكاء الاصطناعي إلى حلول متطورة تصنع فارقًا إيجابيًا في حياة المجتمع من أجل جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مواصفة منظمة الآيزو (ISO 42001) توفر إرشادات قيمة لهذا المجال التقني السريع التغير، وتتناول التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحاضر، مثل: القيم الأخلاقية، والشفافية، والتعلم المستمر، إلى جانب تحديد طريقة منظمة لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة في الجهات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهام عملها.