جوجل تُنهي تطوير متصفح Lacros التجريبي

أعلنت شركة جوجل إنهاء تطوير متصفح Lacros التجريبي الذي كانت تقدمه الشركة من أجل تحديث متصفح كروم بنحو مستقل عن نظام ChromeOS نفسه.

وكانت جوجل قد بدأت العمل على متصفح Lacros عام 2020، وطرحته للاختبار في عام 2023. وقد كانت أجهزة كروم بوك تأتي دائمًا بمتصفح كروم افتراضيًا، لكن الغرض الأساسي من متصفح Lacros كان فصل المتصفح عن نظام التشغيل الأساسي، بهدف ضمان وصول التحديثات بنحو أسرع.

وكانت الشركة الأمريكية تأمل أن يُسهم Lacros في تحسين الأداء العام، واستقرار أجهزة كروم بوك التي تعتمد بنحو كبير على متصفح الويب وتطبيقات الإنترنت.

وعند إطلاق متصفح Lacros للاختبار، اتجه إليه العديد من مستخدمي كروم بوك لاستخدامه في انتظار إطلاق النسخة النهائية منه قبل أن توقف الشركة المشروع كاملًا بالأساس.

وأعلنت جوجل في منشور لها عبر منتدى مجتمع كروم الرسمي إنهاء المتصفح التجريبي قائلةً: “نظرًا إلى إعادة تركيز جهودنا على تحقيق أهداف مماثلة من خلال دمج أجزاء من نظام التشغيل أندرويد ضمن ChromeOS، فقد قررنا إنهاء هذه التجربة”.

وأشار المنشور إلى أن متصفح Lacros لن يكون موجودًا في إصدار M128 من كروم أو إس. ومع ذلك، أوضحت الشركة أن الملاحظات ونتائج الاختبار التي قدمها مجتمع المستخدمين الذين جربوا Lacros، ساعدتها على إجراء تحسينات جوهرية في نظام ChromeOS.

وأكدت جوجل في منشورها لمستخدمي كروم بوك أن هذا القرار لن يؤثر فيهم، وأن تحديثات المتصفح والنظام ستستمر بالصدور بنحو معتاد.

وفي إعلانٍ حديثٍ لجوجل، أفادت الشركة بأنها تسعى إلى إدماج المزيد من مكونات نظام التشغيل أندرويد ضمن نظام التشغيل ChromeOS المستخدم في أجهزة كروم بوك. ومع أن تنفيذ هذه الخطة سيستغرق بعض الوقت، لكنه سيصب في النهاية في صالح الشركة والمستخدمين.