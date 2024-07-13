تقرير: OpenAI تعاني مخاوف تتعلق بالسلامة

تواجه OpenAI شكوى بحقها مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات تزعم أن شركة الذكاء الاصطناعي منعت موظفيها بطريقة غير قانونية من تحذير المنظمين من المخاطر الجسيمة التي قد تشكلها تكنولوجيتها على البشرية، داعين إلى إجراء تحقيق.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة الواشنطن بوست، سارعت الشركة إلى اجتياز اختبارات السلامة واحتفلت بمنتجها قبل التحقق من سلامته.

وقال موظف للصحيفة: “خططوا لعملية الإطلاق قبل معرفة كون الإطلاق آمنًا. فشلنا أساسًا في هذه العملية”.

وتلوح مشكلات السلامة في OpenAI، ويبدو أنها مستمرة بالظهور. ووقع الموظفون الحاليون والسابقون في OpenAI رسالة مفتوحة تطالب بممارسات فضلى للسلامة والشفافية من الشركة الناشئة، بعد وقت قصير من حل فريقها للسلامة بعد رحيل إيليا سوتسكيفر.

واستقال جان لايكي، أحد الباحثين الرئيسيين في OpenAI، بعد مدة وجيزة، مدعيًا في منشور له أن ثقافة وعمليات السلامة قد تراجعت لصالح المنتجات في الشركة.

وتُعد السلامة أمرًا أساسيًا في ميثاق OpenAI، مع وجود بند ينص على أن OpenAI تساعد المنظمات الأخرى في تعزيز السلامة إذا وصل المنافسون إلى الذكاء الاصطناعي العام بدلًا من الاستمرار بالمنافسة.

وتدعي الشركة أنها مكرسة لحل مشكلات السلامة الكامنة في مثل هذا النظام الكبير والمعقد، كما أنها جعلت نماذجها مغلقة المصدر بدلًا من أن تكون مفتوحة المصدر من أجل السلامة.

وتجعل التحذيرات الأمر يبدو كما لو أن الشركة تجاهلت السلامة مع أنها ذات أهمية قصوى لثقافة الشركة وهيكلها.

وقالت تايا كريستيانسون، المتحدثة باسم OpenAI، في بيان: “فخورون بسجلنا الحافل في توفير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية والآمنة، ونؤمن بنهجنا العلمي في معالجة المخاطر. يُعد النقاش الدقيق أمرًا بالغ الأهمية نظرًا إلى أهمية هذه التكنولوجيا، ونواصل العمل مع الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات الأخرى حول العالم لخدمة مهمتنا”.

ووفقًا للشركة، فإن المخاطر المتعلقة بالسلامة كبيرة. وجاء في تقرير بتكليف من وزارة الخارجية الأمريكية في شهر مارس: “تطوير الذكاء الاصطناعي الحالي يولد مخاطر عاجلة ومتزايدة على الأمن القومي. ظهور الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يزعزع استقرار الأمن العالمي بطرق تذكرنا بإدخال الأسلحة النووية”.

وتأتي التحذيرات في أعقاب انقلاب مجلس الإدارة في العام الماضي الذي أطاح لمدة وجيزة بالرئيس التنفيذي سام ألتمان. وقال مجلس الإدارة إنه أقال ألتمان بسبب فشله في أن يكون صريحًا باستمرار، مما أدى إلى إجراء تحقيق لم يطمئن الموظفين.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم OpenAI، ليندسي هيلد، للصحيفة بأن إطلاق GPT-4o لم يتخطَّ الجوانب المتعلقة بالسلامة، مع أن ممثلًا آخر للشركة لم يُذكر اسمه أقر بأن الجدول الزمني لمراجعة السلامة تقلص إلى أسبوع واحد.

وفي مواجهة الجدل الدائر، حاولت OpenAI تهدئة المخاوف من خلال عدد قليل من الإعلانات.

وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أنها تتعاون مع مختبر لوس ألاموس الوطني لاستكشاف كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تساعد بأمان في الأبحاث العلمية الحيوية، مع الإشارة في الإعلان نفسه إلى سجل السلامة في مختبر لوس ألاموس الوطني.

وقال متحدث باسم مجهول لوكالة بلومبرغ إن OpenAI أنشأت مقياسًا داخليًا لتتبع التقدم الذي تحرزه نماذجها اللغوية الكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي العام.

ويبدو أن إعلانات OpenAI التي تركز على السلامة هذا الأسبوع هي بمنزلة واجهة دفاعية في مواجهة الانتقادات المتزايدة لممارسات السلامة.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لوكالة بلومبرغ في شهر نوفمبر: “أدوات الذكاء الاصطناعي قد تكون ثورية، مع أن هناك مخاوف من أن المدخلات الهامة لهذه الأدوات يسيطر عليها عدد صغير نسبيًا من الشركات”.