تقرير: جوجل تستعد لإضافة تقنية UWB إلى Wear OS 5

تطور جوجل الجيل الجديد من ساعتها الذكية Pixel Watch الذي من المفترض أن يعتمد على نظام التشغيل الجديد WearOS 5، وقد تكون أول من يستفيد من دعم شريحة النطاق العريض للغاية UWB.

وكشفت معاينة مطوري WearOS 5 لشهر مايو عن خيار UWB مخفي ضمن تفضيلات الاتصال مع وصف يقول: “يساعد في تحديد الموقع النسبي للأجهزة القريبة التي تحتوي UWB”.

ويشير هذا بوضوح إلى أن جوجل تستعد لطرح ساعات ذكية مجهزة بشريحة النطاق العريض للغاية UWB، وليس هناك مرشح أفضل من Pixel Watch 3.

كما تعمل جوجل على إضافية دعم UWB إلى شبكتها Find My، مما يسهل تحديد موقع أجهزة التتبع المدعومة، مثل Moto Tag، إلى جانب توفير وظائف لتتبع الساعات الذكية المدعومة بشريحة UWB وتحديد موقعها.

ومن المتوقع أن تكون الساعة القابلة للارتداء Pixel Watch 3 متاحة بحجمين هما 41 ملم و 45 ملم، ويمكن بيع الجهاز القابل للارتداء تحت اسمي Pixel Watch 3 و Pixel Watch 3 XL، مع تقديم Pixel Watch 3 XL ترقية للحجم دون أي تغييرات أخرى.

ويبدو الجهاز القابل للارتداء القادم متطابقًا في التصميم مع Pixel Watch و Pixel Watch 2، مع أنه قد يحتوي حافات أقل حجمًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن دعم UWB يكاد يكون مؤكدًا لسلسلة الساعات، إذ مر الجهاز القابل للارتداء عبر لجنة الاتصالات الفيدرالية، ويذكر تقديمه UWB في كلا النموذجين القادمين.

وقد يعني هذا لأصحاب سلسلة Pixel Watch 3 المحتملين تتبعًا سهلًا عالي الدقة عندما تضع ساعتك في غير مكانها، والقدرة على تحديد موقعها الدقيق.

وقد يتيح ذلك للمستخدمين استخدام Pixel Watch 3 لقفل أو فتح المركبات المدعومة، مثل بي إم دبليو وهيونداي وكيا ومرسيدس وفولفو.

وتوفر تقنية UWB دقة فائقة في تتبع الموقع، وهي ميزة تتفوق على النظام العالمي لتحديد المواقع GPS والبلوتوث والشبكة اللاسلكية، وخاصة في الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء التي تعمل بالبطارية.

وتساعد دقة UWB في تحديد المسافة والاتجاه بين الأجهزة في جعلها إضافة قيمة، وهي مستخدمة في أجهزة تتبع العناصر.

وتشير معاينة مطور Wear OS أيضًا إلى دعم الصوت عبر البلوتوث المنخفض الطاقة، الذي قدمته جوجل أول مرة في أندرويد 13 لنقل الصوت من مصدر واحد ومستقبل واحد.

ومع أندرويد 15، ربما تعمل جوجل على تحسين هذا لدعم البث الصوتي المتعدد الأجهزة، مما يعني أن الساعة المدعومة يمكنها بث الصوت إلى عدة سماعات رأس متوافقة مع تقنية الصوت عبر البلوتوث المنخفض الطاقة في وقت واحد حاليًا،

ولا توجد في الوقت الحالي ساعة ذكية تقدم دعم الصوت عبر البلوتوث المنخفض الطاقة، وقد تكون Pixel Watch 3 أول من يتضمن هذه الميزة.

ومن المقرر أن يعقد حدث Pixel القادم من جوجل يوم الثلاثاء 13 أغسطس، ويتوقع أن تكشف جوجل عن سلسلة Pixel Watch 3، إلى جانب سلسلة Pixel 9 في الحدث.