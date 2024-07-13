تقرير: آبل تواجه صعوبة في جلب المحتوى إلى فيجين برو

تواجه آبل صعوبة في جلب محتوى جديد لنظارة فيجين برو المبتكرة في ظل وجود جزء صغير فقط من التطبيقات المتاحة مقارنةً بعدد المطورين الذين أنشؤوا تطبيقات ومحتوى لأجهزة آيفون وآيباد في الأشهر القليلة الأولى.

ويُنظر إلى عدم وجود تطبيق لا غنى عنه لتشجيع العملاء على دفع ما يزيد على 3500 دولار مقابل منتج جديد غير مثبت على أنه مشكلة للشركة، وخاصة مع طرح النظارة للبيع في أوروبا.

وقالت آبل سابقًا إن هناك أكثر من 2000 تطبيق متاح لجهاز الحوسبة المكانية، بعد خمسة أشهر من ظهوره أول مرة في الولايات المتحدة.

ويقارن ذلك بظهور أكثر من 20 ألف تطبيق لجهاز آيباد بحلول منتصف عام 2010، بعد أشهر قليلة من طرح الجهاز اللوحي للبيع أول مرة، ونحو 10 آلاف تطبيق لجهاز آيفون بحلول نهاية عام 2008، وهو العام الذي أطلقت فيه آبل متجر التطبيقات.

وتعتقد آبل أن الجهاز قد يغير طريقة عمل الملايين. وتتنقل نظارة الرأس بين الواقع الافتراضي، إذ ينغمس مرتديها في عالم رقمي، والواقع المعزز، الذي يراكب الصور عبر البيئة الحقيقية.

وتتوقع شركة أبحاث السوق Omdia أن تبيع آبل نحو 350 ألف جهاز فيجين برو هذا العام. وتتوقع زيادة إلى 750 ألف جهاز في العام المقبل و 1.7 مليون في عام 2026، مع أن الأرقام أقل بكثير من جهاز آيباد، الذي باعت الشركة منه ما يقرب من 20 مليون وحدة في عامه الأول.

وتشير تقديرات شركة أبحاث السوق IDC إلى أن آبل شحنت أقل من 100 ألف وحدة من فيجين برو في الربع الأول، أي أقل من نصف ما باعته ميتا المنافسة من نظارة الرأس كويست.

ونظرًا إلى ارتفاع سعر الجهاز، استحوذت الشركة على أكثر من 50 في المئة من إجمالي سوق نظارة الواقع الافتراضي من ناحية القيمة بالدولار، حسبما وجدت IDC، مع أن نجاح فيجين برو يعتمد على المحتوى المتاح بغض النظر عن سعرها.

وتشير البيانات المبكرة إلى أن المحتوى الجديد يصل ببطء. ووفقًا لمنصة تتبع قوائم متجر التطبيقات Appfigures، انخفض عدد التطبيقات الجديدة المطورة لجهاز فيجين برو بصورة كبيرة منذ شهري يناير وفبراير.

ولم يقدم بعدُ ما يقرب من 300 من أفضل مطوري آيفون أيًا من برامجهم أو خدماتهم إلى أحدث أجهزة آبل، ويشمل ذلك جوجل وميتا وتينسنت وأمازون.

ويتخذ بعض مطوري التطبيقات قفزة كبيرة ويطلقون تطبيقًا لنظارة فيجين برو. ويراهن بعض المطورين على أن العملاء الذين يستطيعون شراء نظارة الرأس سيكونون أكثر قابلية للإنفاق على البرامج.

ويأمل آخرون أن يؤدي إنشاء وجود مبكرٍ عبر أحدث منصة لشركة آبل إلى تحقيق عوائد في السنوات القادمة.