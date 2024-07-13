تقرير: آبل تسعى إلى الدخول جديًا في مجال الألعاب

تتمتع آبل بمركز مهيمن في ألعاب الهاتف المحمول نظرًا إلى انتشار آيفون في كل مكان، مع أنها تمتلك حصة ضئيلة في سوق أجهزة الحواسيب المكتبية.

وعلى مر السنين، نفذت الشركة بعض الخطوات لتحسين مكانتها في مجال الألعاب، وخاصة لأجهزة ماك.

وظهرت Halo أول مرة بصفتها لعبة لنظام التشغيل ماك، مع أن كل ذلك تغير عندما اشترت مايكروسوفت الشركة المطور Bungie في عام 2000 لجعل اللعبة لعبة إطلاق لمنصة إكس بوكس.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت آبل في بعض الأحيان تحديثات تتعلق بتعزيز ألعاب ماك، مع أن معظمها فشل في تحقيق الكثير.

ومنذ إطلاق Apple Silicon في عام 2019، كانت هناك شائعات مفادها أن آبل جادة في هذا الأمر هذه المرة.

وتعمل الشركة على تعزيز قدرات الألعاب في أجهزة ماك بوك، وخاصة منذ أن بدأ جيل Apple Silicon M3 بالظهور أول مرة في عام 2023.

وفي المؤتمر العالمي للمطورين الذي عقد في شهر يونيو، أعلنت آبل عدة خطوات لتعزيز أهمية الشركة في مجال الألعاب، وأصبح معظم تلك الخطوات ممكنًا بفضل نظام Apple Silicon البيئي.

وشمل ذلك إعلان بعض الألعاب الجديدة، مثل: Assassin’s Creed Shadows من Ubisoft و Frostpunk 2 من 11 Bit Studios و Resident Evil 7 biohazard من Capcom و Palworld من PocketPair. وقد بدأ طرح هذه الألعاب، ومن المقرر أن تصل ألعاب إضافية في النصف الثاني من عام 2024.

وأعلنت آبل أيضًا الوصول المرتقب لوضع اللعبة Game Mode لنظامي التشغيل iOS و iPadOS، بعد أن كان متاحًا في السابق فقط عبر نظام التشغيل ماك.

ويهدف وضع اللعبة إلى مساعدة الألعاب في العمل بكامل طاقتها من خلال البدء عند تشغيل اللعبة وتوفير معدلات إطارات مرتفعة ومتسقة.

وتضمنت إعلانات WWDC الأخرى المتعلقة بالألعاب الصوت المكاني المخصص للألعاب، وتحسينات على متجر تطبيقات ماك لنظام macOS Sequoia، وتقديم Game Porting Toolkit 2 للمطورين، مما يسهل نقل الألعاب من منصة ويندوز.

وبدأت آبل أيضًا بالتحدث في WWDC عن منصة الألعاب الموحدة التي تشجع المطورين على النظر إلى نظام آبل البيئي بصفته منصة واحدة بدلًا من ثلاثة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن S&P Global في عام 2022، حققت الشركة 14.8 مليار دولار من إيرادات الألعاب السنوية، مما وضعها في المرتبة الثانية بفارق كبير خلف تينسنت وقبل ألفابت وسوني ونينتندو.

وتأتي إيرادات الشركة في مجال الألعاب أساسًا من قوتها في ألعاب الهاتف المحمول، مدفوعة بالعمولات على التنزيلات وعمليات الشراء داخل التطبيق.

وقد أشارت تحركات آبل الأخيرة، التي سبقت مؤتمر WWDC في شهر يونيو من عام 2024، إلى أنها تسعى إلى سد الفجوة فيما يتعلق بألعاب أجهزة الحواسيب.

وعرضت الشركة عروضًا تجريبية للألعاب الجديدة، ويشمل ذلك Frostpunk 2 و Zenless Zone Zero و Diablo Immortal، كما أظهرت كيف أن بعض الألعاب تعمل بسلاسة عبر أنظمة iOS و iPadOS و macOS.

وأكدت العروض التوضيحية عمومًا أن الأمور تحسنت لصالح المطورين في عصر Apple Silicon، وأصبح بإمكانهم نقل الألعاب بسهولة كبرى مع استهداف منصة واحدة بدلًا من ثلاثة.

واستخدمت Game Porting Toolkit 2 لنقل لعبة Control: Ultimate Edition التي من المقرر أن تصل لاحقًا في عام 2024، كما استخدم البرنامج المعروف باسم CrossOver لتشغيل تطبيقات مايكروسوفت عبر جهاز ماك، ونقل ألعاب ويندوز إلى نظام ماك البيئي.

ومن المفترض أن تصل Assassin’s Creed Shadows إلى أجهزة ماك في تاريخ 15 نوفمبر، مع إصدار Frostpunk 2 في تاريخ 20 من سبتمبر.

وتتوفر لعبة Palworld عبر منصة آبل في تاريخ غير محدد في عام 2024، وكذلك Control: Ultimate Edition، في حين تتوفر الآن Resident Evil 7 Biohazard.

وأظهرت آبل أنها تحظى بدعم كبار صانعي الألعاب ووجدت طريقة لجعل التطوير في نظامها البيئي مفيدًا للمطورين.