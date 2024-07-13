إطلاق مبادرة “منح رواد البحث والابتكار في الأمن السيبراني” في السعودية

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مبادرة (منح رواد البحث والابتكار في الأمن السيبراني)، الهادفة إلى تمكين الباحثين والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز نمو المخرجات البحثية والابتكارات الواعدة في المجال، وتعظيم أثرها على المستوى المحلي والدولي، وتوطين التقنيات السيبرانية وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن (البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني)، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقنية، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ويضم مجموعة من المبادرات الرامية إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع استقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة فيه.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم تطوير حلول تقنية مبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد للأمن السيبراني على المستوى الدولي.

مجالات التركيز:

حددت الهيئة، 8 مجالات ذات أولوية وطنية في مبادرة (منح رواد البحث والابتكار في الأمن السيبراني)، وذلك لمواكبة المستجدات والتوجهات العالمية المستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وتشمل هذه المجالات:

الجيل القادم للدفاع السيبراني.

تعزيز الصمود السيبراني.

أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء.

الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي.

التشفير والأمن الكمي.

الأمن السيبراني السلوكي.

مستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية.

سياسات وتنظيمات الأمن السيبراني.

مسارات المبادرة:

بينت الهيئة أن المبادرة تسهم في تقديم منح بحثية لتنمية البحث العلمي والمشروعات البحثية والابتكارية في الأمن السيبراني، وتضم 3 مسارات رئيسية هي:

الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية.

الرسائل البحثية للدراسات العليا.

مشروعات التخرج لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه المبادرة الباحثين والأكاديميين في الجهات الأكاديمية والبحثية وخبراء الأمن السيبراني في مختلف الجهات، وطلاب المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني بمختلف الدرجات العلمية، لتعزيز صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

ودعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع الشرائح المستهدفة إلى التقديم للمبادرة والاستفادة من المنح البحثية التي تتيحها، للإسهام في دعم البحث العلمي والابتكارات الواعدة في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويُعدّ (البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني)، أحد الممكنات الرئيسية لاستشراف التحديات السيبرانية المستقبلية وفتح آفاق واسعة لتعزيز البحث العلمي والابتكارات الواعدة في مجالات الأمن السيبراني، وترسيخ مكانة المملكة عالميًا كمُنتج للتقنيات السيبرانية الآمنة والموثوقة والمحرك الاقتصادي لها، كما يسهم البرنامج في تعزيز استدامة الشراكات المحلية والدولية للبحث والابتكار في الأمن السيبراني، وتوفير البيئة المحفزة والداعمة للباحثين والخبراء في المجال.