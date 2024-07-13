أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Fold5

أعلنت شركة سامسونج رسميًا الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي، وهي: هاتف Galaxy Z Flip6 وهاتف Galaxy Z Fold6 في حدثها الأخير الذي أقيم قبل بضعة أيام في باريس.

يأتي هاتف Galaxy Z Fold6 مع تحديثات طفيفة في التصميم والشاشة والمعالج مقارنةً بالإصدار السابق Galaxy Z Fold5، وقد ركزت سامسونج في إضافة مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تُحسّن تجربة استخدام هواتفها القابلة للطي وتساعد في تعزيز الإنتاجية والإبداع.

ولتتعرف التحديثات التي حصل عليها هاتف Z Fold6 مقارنةً بالطراز السابق سنذكر فيما يلي أبرز 5 فروق بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Fold5:

1– يأتي هاتف Galaxy Z Fold6 في هيكل أنحف وأخف وزنًا من Galaxy Z Fold5:

يأتي هاتف Galaxy Z Fold6 في هيكل أنحف قليلًا وأخف وزنًا من Fold5؛ إذ يبلغ سُمك Z Fold5 عند فتحه 6.1 ملم وأما عند طيه فيبلغ سُمكه 13.4 ملم، وأما الطراز الجديد Z Fold6 فيبلغ سُمكه 5.6 ملم عند فتحه ويبلغ 12.1 ملم عند طيه. وفيما يتعلق بالوزن، يمتاز Z Fold6 بالوزن الخفيف؛ إذ يزن 239 جرامًا وأما Fold5 فيزن 253 جرامًا.

يساعد الوزن الخفيف والرقة في زيادة الراحة في أثناء الإمساك بالهاتف واستخدامه، ولأن هذه الهواتف مصممة لتعزيز الإنتاجية والسماح للمستخدمين بأداء بعض المهام بسلاسة على شاشة الهاتف الكبيرة، فإن الوزن الخفيف والسُمك القليل سيُحسنان تجربة الاستخدام بنحو عام.

2- يضم هاتف Galaxy Z Fold6 شاشة أكثر سطوعًا من شاشة Fold5:

تمتاز الشاشة الرئيسية القابلة للطي في هاتف Galaxy Z Fold6 بأنها أكثر سطوعًا بنحو ملحوظ من شاشة هاتف Fold5، وهذا بدوره يُسهّل رؤية جميع العناصر في الشاشة بوضوح عند استخدام الهاتف في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

إذ يضم هاتف Galaxy Z Fold6 شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 7.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وأما شاشة هاتف Galaxy Z Fold5 فهي من نوع Dynamic AMOLED 2X، وهي مطابقة لشاشة Fold6 في الحجم ومعدل التحديث لكنها أقل سطوعًا؛ إذ تمتاز بسطوع يصل إلى 1750 شمعة في المتر المربع.

3- يعمل هاتف Galaxy Z Fold6 بمعالج أكثر قوة من المعالج الذي يعمل به هاتف Z Fold5:

يعمل هاتف Galaxy Z Fold 6 بمعالج جديد هو Snapdragon 8 Gen 3، ووفقًا لشركة سامسونج يمتاز هذا المعالج بتحسّن بنسبة تبلغ 14% في أداء وحدة المعالجة المركزية وتحسّن بنسبة قدرها 25% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعمل به هاتف Galaxy Z Fold5.

4- يحتوي هاتف Galaxy Z Fold6 على مزايا ذكاء اصطناعي جديدة:

جلبت سامسونج جميع مزايا Galaxy AI المضافة إلى سلسلة Galaxy S24 إلى Galaxy Z Fold6؛ إذ يضم هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز الإنتاجية، وتساعد في أداء العديد من المهام بسلاسة. وأبرز المزايا المتوفرة في هذا الهاتف:

مساعد الملاحظات (Note Assist) الذي يساعد في إنشاء الملاحظات وتنظيمها، وتلخيص النصوص وترجمتها.

مزية الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate).

مزية البحث (Circle To Search).

مجموعة مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، مثل: Sketch to image لتحويل الرسومات إلى صور فنية، وPortrait Studio لتحويل الصور الشخصية إلى رسومات، ومزية Photo Assist لتحسين الصور.

ومن مزايا الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام التي تستفيد من تصميم الشاشة المزدوجة في هاتف Fold6 هي مزية المترجم، فعند استخدام هذه المزية في أثناء تفعيل الوضع المرن ستتمكن من رؤية الترجمة على أحد جانبي الهاتف والشخص الذي تتحدث معه يرى الترجمة إلى لغته على الجانب الآخر.

5- السعر:

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا، وأما هاتف Galaxy Z Fold5 فيُباع بسعر يبدأ من 5799 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Fold5:

Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Fold5 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.3 بوصات. الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13. البطارية 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا. 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا. الألوان الأسود، والأزرق، الفضي، والأبيض، الوردي. الأسود، والأزرق (Icy Blue)، والكريمي. الوزن 239 جرامًا. 253 جرامًا. السعر مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا يبدأ من 5799 ريالًا سعوديًا