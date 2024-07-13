آبل تتجه إلى التركيز على الألعاب للترويج لأجهزتها

أقامت شركة آبل حدثًا إعلاميًا خاصًا بعرض تجارب الألعاب في أجهزتها في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقًا لتقرير نشره الموقع الياباني التقني Macotakara.

وأفاد التقرير بأن الحدث ركز على عرض أشياء مثل وضع الألعاب في نظام التشغيل القادم iOS 18، وأداء جهاز iPad Pro الجديد مع معالج M4، وغيره من الأمور المرتبطة بالألعاب.

وعرضت آبل مجموعة من الألعاب تعمل عبر أجهزتها المختلفة مثل هاتف آيفون 15 برو ماكس، وآيباد برو M4 وماك بوك آير وماك بوك برو وحاسوب iMac، وقد قدمت الشركة هاتف آيفون 15 برو ماكس مرفقًا بجهاز التحكم في الألعاب المصمم له من إنتاج شركة Backbone، في حين قدمت حواسيب ماك وأجهزة ماك بوك مع أجهزة تحكم بلايستيشن DualSense من سوني.

ومن الألعاب التي عرضتها آبل خلال هذا الحدث في أجهزتها: Rseident Evil 7 Biohazard و Valheim و Assassin’s Creed Mirage و Diablo Immortal و Zenless Zone Zero و Palworld وغيرها.

وركز الحدث على مزايا الألعاب الجديدة التي تأتي كجزء من أنظمة التشغيل القادمة الخاصة بآبل هذا العام، ومنها iOS 18 و iPadOS 18 و macOS 15.

وعلى سبيل المثال: يجلب نظام iOS 18 وضع الألعاب لهواتف آيفون لأول مرة، وتوفر آبل مجموعة من أدوات نقل الألعاب للسماح للمطورين بنقل الألعاب التي تعمل في نظام macOS في حواسيبها إلى نظام iOS في أجهزتها المحمولة.

وصرحت آبل حديثًا بأن ميزة الصوت المكاني في سماعات AirPods مع خاصية تتبع الرأس باتت متاحة في الألعاب مع تقليل زمن انتقال الصوت إلى السماعات في أثناء تشغيل الألعاب.

وكانت آبل قد أقامت حدثًا مشابهًا للصحافة والمؤثرين العام الماضي، إذ عرضت الشركة الألعاب القادمة إلى أجهزتها المختلفة.

واتجهت آبل حديثًا إلى الترويج لأجهزتها على أنها منصات ألعاب مميزة وخاصة مع استخدام رقاقات “آبل سيليكون” في حواسيب ماك وأجهزة آيباد، ودعم الشاشات العالية التحديث ومعدلات الإطارات المرتفعة، لجعل تجربة اللعب أكثر سلاسة واستجابة، كما حسّنت الشركة نظام التبريد في أجهزتها، لتتيح للأجهزة العمل بأداء عالٍ لمدد طويلة دون ارتفاع في درجة الحرارة.

وتسعى آبل عبر هذه التحسينات إلى جعل أجهزتها خيارًا مثاليًا للاعبين الذين يبحثون عن تجربة لعب مستقرة ومميزة بجانب استخدامها التقليدي في العمل والدراسة.