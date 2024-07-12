OpenAI تطور نظامًا لتحديد مدى ذكاء أنظمة الذكاء الاصطناعي

أنشأت OpenAI مقياسًا داخليًا لتتبع التقدم الذي تحرزه نماذجها اللغوية الكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي العام، أو الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع بذكاء شبيه بالإنسان، حسبما صرح متحدث رسمي لوكالة بلومبرغ.

ووصلت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي اليوم، مثل ChatGPT، إلى المستوى الأول.

وتدعي OpenAI أنها تقترب من المستوى الثاني، الذي يُعرف بأنه نظام يمكنه حل المشكلات الأساسية على مستوى الشخص الحاصل على درجة الدكتوراه.

ويشير المستوى الثالث إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على اتخاذ الإجراءات نيابة عن المستخدم.

ويتضمن المستوى الرابع الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء ابتكارات جديدة، في حين أن المستوى الخامس، وهو الخطوة الأخيرة لتحقيق الذكاء الاصطناعي العام، هو الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه أداء عمل مؤسسات بأكملها من الأشخاص.

وقد عرّفت OpenAI سابقًا الذكاء الاصطناعي العام بأنه نظام مستقل للغاية يتفوق على البشر في معظم المهام ذات القيمة الاقتصادية.

ويدور هيكل OpenAI الفريد حول مهمتها المتمثلة في تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، ومن المهم معرفة كيفية تعريف OpenAI للذكاء الاصطناعي العام.

وقالت الشركة إنه إذا اقترب مشروع متوافق مع القيمة ومراعي للسلامة من بناء الذكاء الاصطناعي العام قبل أن تفعل OpenAI، فإنها تلتزم بعدم التنافس مع المشروع والتخلي عن كل شيء للمساعدة.

ولا يزال الذكاء الاصطناعي العام بعيدًا جدًا، وقد يستغرق الأمر مليارات الدولارات من الطاقة الحاسوبية للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام.

وتختلف الجداول الزمنية للخبراء، وحتى في OpenAI، جدًا. وفي شهر أكتوبر 2023، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن أمامنا مقدار خمس سنوات قبل أن نصل إلى الذكاء الاصطناعي العام.

ويأتي مقياس الدرجات الجديد هذا – مع أنه لا يزال في مرحلة التطوير – بعد يوم من إعلان OpenAI تعاونها مع مختبر لوس ألاموس الوطني الهادف إلى استكشاف كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تساعد بأمان في الأبحاث العلمية الحيوية.

وفي شهر مايو، ألغت OpenAI فريقها للسلامة بعد أن ترك قائد المجموعة إيليا سوتسكيفر الشركة.

واستقال جان لايكي، وهو باحث رئيسي في OpenAI، بعد مدة وجيزة من ادعائه في أحد المنشورات بأن ثقافة وعمليات السلامة تراجعت لصالح المنتجات في الشركة.

وأنكرت OpenAI هذا الأمر، مع أن هناك شعور بالقلق مما يعنيه هذا إذا وصلت الشركة إلى الذكاء الاصطناعي العام.

ولم تقدم الشركة تفاصيل عن كيفية تحديدها للمستويات الداخلية للنماذج، مع أنها قدمت مشروعًا بحثيًا باستخدام نموذج GPT-4 AI تعتقد أنه يعرض بعض المهارات الجديدة التي ترقى إلى مستوى التفكير البشري.

وناقش باحثو الذكاء الاصطناعي منذ مدة طويلة كيفية تحديد معايير الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام.