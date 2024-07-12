Arm تطلق تقنية ثورية لتحسين ألعاب الهواتف الذكية

أعلنت شركة Arm المتخصصة في تصميم المعالجات تقنية جديدة لتحسين أداء الألعاب في الهواتف الذكية، وتحمل هذه التقنية اسم Accuracy Super Resolution، ويُشار إليها اختصارًا بـ (ASR)، وهي تهدف إلى تحسين جودة عرض الألعاب مع الحفاظ على استهلاك طاقة البطارية.

وتعمل تقنية Arm ASR بناءً على تقنية FidelityFX Super Resolution 2 أو (FSR 2) التي طوّرتها شركة AMD لأجهزة الحاسوب المكتبية، والتي تعتمد آلية الرفع الزمنية (Temporal Upscaling) لتحليل عدة إطارات متتالية بدلًا من إطار واحد فقط، مما يُنتج صورة نهائية بجودة عالية.

وتُعد تقنيات رفع الدقة مفيدة بنحو خاص لأجهزة الحاسوب ذات بطاقات الرسوميات الضعيفة، إذ تتيح لها تشغيل الألعاب بمعدل إطارات مناسب.

وعلى غرار تقنيات AMD FSR و Nvidia DLSS و Intel XeSS التي تعمل في أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة، تأتي تقنية ASR من شركة Arm لتُحدث نقلة نوعية في عالم ألعاب الهواتف الذكية من خلال تأثيرها الإيجابي في أداء الألعاب وعمر البطارية.

ووفقًا لشركة Arm، فقد وظفت تقنية ASR في جهاز مزود بمعالج رسوميات Arm Immortalis-G720 وشاشة عرض بدقة قدرها 2800 × 1260 بكسلًا لتحقق التقنية معدل إطارات أعلى بنسبة قدرها 53% مقارنة بالتشغيل بالدقة الأصلية، متفوقة بذلك على تقنية AMD FSR 2.

وأظهرت اختبارات أخرى أجرتها الشركة على جهاز يستخدم معالج MediaTek Dimensity 9300 أن تشغيل الألعاب بدقة قدرها 540 بكسلًا مع رفع الدقة باستخدام تقنية ASR يستهلك طاقة أقل بكثير من تشغيلها بالدقة الأصلية التي تبلغ 1080 بكسلًا.

ومع انتشار معالجات Arm في أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة من الشركات المختلفة، من المحتمل أن نرى تقنية Arm ASR تشق طريقها إلى تلك الأجهزة في المستقبل القريب.

ومن الجدير بالذكر أن بعض أجهزة الحاسوب المحمولة المزودة بمعالجات كوالكوم سنابدراجون إكس تستخدم حاليًا تقنية Automatic Super Resolution الجديدة من مايكروسوفت التي تعمل على تطوير حل لرفع دقة الألعاب في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز على نطاق واسع.