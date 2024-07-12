يوتيوب تطرح مزايا جديدة لفيديوهات Shorts

أعلنت يوتيوب قائمة من المزايا الجديدة المصممة لجعل منتج الفيديوهات القصيرة Shorts مقنعًا في ظل احتدام المنافسة مع تيك توك و Reels.

وقدمت المنصة ست أدوات جديدة تساعد منشئي المحتوى في إنشاء مقاطع فيديو Shorts، ويشمل ذلك تلك التي تحول مقاطع الفيديو الطويلة تلقائيًا إلى Shorts، من بين أشياء أخرى، بالإضافة إلى أدوات لإلهام الإبداع، مثل ملصق Add Yours الذي يطالب الآخرين بتبادل المحتوى المتعلق بفيديو منشئ المحتوى.

وتركز ميزتان على طريقة تقديم الصوت والكلام في الفيديو. وتتيح إحدى المزايا إنشاء تسميات توضيحية مولدة تلقائيًا يمكنك تحريرها وتخصيصها باستخدام خطوط وألوان مختلفة، في حين تتيح ميزة أخرى الاختيار من بين أربعة أصوات مختلفة لسرد النص أو نطقه بصوت عالٍ.

وبالإضافة إلى ملصق Add Yours، أصبح بإمكان منشئي المحتوى الوصول إلى تأثيرين جديدين للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإطلاق لعبة ماين كرافت Minecraft الشهيرة.

ويتيح تأثير Minecraft Spring تصوير مقطع فيديو داخل عالم ماين كرافت، في حين يضيف تأثير Minecraft Rush لعبة صغيرة جديدة يمكن تشغيلها داخل مشغل Shorts.

ويهدف تأثير Minecraft Rush إلى تسجيل فيديو لنفسك وأنت تنقر لإزالة الكتل بسرعة، ومن ثم تبادل هذا الفيديو مع الآخرين لمعرفة من هو الأسرع.

وتُعد الأدوات الجديدة التي تتيح لمنصة يوتيوب الاستفادة من مجموعتها الحالية والكبيرة من مقاطع الفيديو العامة ذات أهمية خاصة.

وبفضل أداة التنسيق التلقائي الجديدة، أصبح بإمكان منشئي المحتوى تحويل مقاطع الفيديو العادية إلى فيديوهات Shorts بسهولة.

واستنادًا إلى الأدوات التي أطلقتها المنصة في العام الماضي لإنشاء فيديوهات Shorts من محتوى طويل، فإن أداة التنسيق التلقائي الجديدة تتبع الموضوع الرئيسي للفيديو تلقائيًا عند تحويل الفيديو إلى فيديو Short.

ويعني هذا أن الأداة تحرك الفيديو وتكبره وتصغره وتقطعه تلقائيًا وديناميكيًا، وفقًا لمنصة يوتيوب.

وتوجد أداة أخرى تسمح للأشخاص بإعادة مزج الريمكس Remixes، وهي مقاطع فيديو قصيرة تتضمن مقطع فيديو من مقطع فيديو خاص بمستخدم آخر عبر يوتيوب أو فيديو Shorts، طالما أن الفيديو عام ولم يمنع منشئ المحتوى إعادة استخدام محتواه بهذه الطريقة.

وتقدم يوتيوب أدوات متنوعة لإعادة مزج مقاطع الفيديو، مع أن الإضافة الجديدة تسمح لمنشئي المحتوى بإنشاء ريمكسات من ريمكسات حالية، بدلًا من مقاطع الفيديو الطويلة أو القصيرة الأخرى فقط.