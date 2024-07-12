واتساب يقدم ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة

أصدرت منصة المراسلة الفورية واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمستخدمي أجهزة أندرويد يجلب ميزة “تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص”.

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية الاطلاع على محتوى الرسائل الصوتية من خلال النص المكتوب الذي يعرضه التطبيق مرفقًا بتلك الرسائل.

ورُصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب في أندرويد، وهي تتيح للمستخدمين اختيار 5 لغات يريدون تحويل رسائلهم الصوتية إليها، وستعمل هذه الميزة مع كافة الرسائل الصوتية الواردة والصادرة مع تفعيل خاصية التشفير التام من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية الرسائل.

وقد تتوفر الميزة الجديدة في البداية في عدد محدود من البلدان بسبب قلة عدد اللغات المدعومة. ومع ذلك، فقد تضيف الشركة المزيد من اللغات إليها في وقت لاحق. وتدعم تلك الميزة حاليًا اللغة الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة سوف تعمل في الأجهزة نفسها اعتمادًا على آلية تحويل الكلام إلى نص التي يدعمها نظام التشغيل، مما يعني أن المقاطع الصوتية لن تُرفع إلى خوادم الشركة، ولن يُسمح لأي جهة خارجية بالاستماع إلى الرسائل الصوتية أو قراءة النص المكتوب.

وتُعد هذه الميزة مثالية للرسائل المُرسلة بلغة يصعب فهم محتواها عند الاستماع إليها، أو الرسائل المرسلة بلهجات مختلفة غير معتادة، كما سيستفيد منها المستخدمون الذين لا يمكنهم الاستماع إلى الرسائل لأي سبب، أو يعانون إعاقات سمعية.

ويمكن تجربة الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب، ومن المتوقع أن يصدر واتساب قريبًا تحديثًا عامًا لكافة المستخدمين بعد انتهاء المرحلة التجريبية لتلك الميزة.