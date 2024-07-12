واتساب للأعمال تحارب الرسائل التسويقية العشوائية

غيرت منصة واتساب للأعمال أسعار كل محادثة للشركات، وهي بمنزلة سلسلة بمدة قدرها 24 ساعة بين البائعين والمستخدمين. وتخفض المنصة أسعار رسائل الخدمات وترفع أسعار الرسائل التسويقية.

وتفرض ميتا رسومًا على الشركات من خلال أربع فئات من الرسائل، وهي التسويق (العروض والمنتجات الجديدة)، والمرافق (تحديثات الطلب ورصيد الحساب)، والمصادقة (كلمات المرور لمرة واحدة)، والخدمة (استفسارات العملاء).

وتسري أسعار فئة المرافق الجديدة بحلول تاريخ 4 أغسطس، في حين تسري أسعار فئة التسويق الجديدة بحلول تاريخ 4 أكتوبر من هذا العام.

ويُعد هذا التحديث الأول لأسعار المحادثة منذ أن بدأت واتساب للأعمال بفرض رسوم على أساس الفئة بدلًا من السعر الثابت لجميع المحادثات.

وتفرض ميتا رسومًا مختلفة على التجار في مختلف البلدان. ومن المحتمل أن يقنع هذا الشركات باعتماد واتساب للأعمال بصفتها قناة أساسية للتواصل مع العملاء.

وخلال العام الماضي، اشتكى المستخدمون من تزايد عدد رسائل واتساب عبر المنصة، مما أدى إلى ظهور رسائل غير مرغوب فيها. ووضعت ميتا حواجز حماية لحماية المستخدمين من هذه الرسائل العشوائية.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت ميتا باختبار القيود على الرسائل التسويقية المرسلة من خلال إرشادات “حدود رسائل قالب التسويق لكل مستخدم”.

ولا تحدد ميتا حدًا صارمًا للرسائل المرسلة من العلامات التجارية، مع أنها تحظر الرسائل التي تقل احتمالية قراءتها.

وبعد مدة الاختبار، قالت ميتا إنها وسعت هذه الإرشادات عالميًا في الشهر الماضي.

“يلجأ الأشخاص إلى تطبيق WhatsApp للقيام بكل شيء بدءًا من طرح أسئلة حول منتج ما، أو الحصول على بطاقة صعود الطائرة، أو الحصول على عرض تخفيضات أثناء العطلة.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان: “يلجأ الأشخاص إلى المنصة من أجل كل شيء، بدءًا من طرح أسئلة عن منتج ما، أو الحصول على بطاقة صعود الطائرة، ووصولًا إلى الحصول على عرض تخفيضات أثناء العطلة. نحاول العثور على المجموعة المناسبة من الأدوات حتى يستمر الأشخاص بالاستمتاع بتجربة مراسلة الأنشطة التجارية عبر واتساب للأعمال”.

وأصبحت واتساب للأعمال الآن مساهمًا بارزًا في إيرادات ميتا. وقالت الشركة في العام الماضي إن هناك أكثر من 200 مليون مستخدم لمنصة واتساب للأعمال.