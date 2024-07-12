هونر تطلق هاتفها القابل للطي Magic V3 بتصميم نحيف

أعلنت شركة هونر هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Honor Magic V3، الذي يتمتع بتصميمه النحيف، إذ يبلغ سُمكه نحو 9.2 ملم فقط عند طيه، و4.35 ملم وهو مفتوح.

ويبلغ وزن الهاتف 230 جرامًا فقط، وهو أخف وزنًا وأنحف بنحو واضح مقارنةً بهاتف سامسونج الجديد جالاكسي زد فولد 6، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء بمعيار IPX8.

ويحمل الهاتف شاشة خارجية قياسها 6.43 إنشات من نوع LTPO بنسبة أبعاد قدرها 20:9 ودقة تبلغ 2376 × 1060 بكسلًا ومعدل سطوع يصل إلى 2500 شمعة، في حين تأتي الشاشة الداخلية بقياس قدره 7.92 إنشات بنسبة أبعاد تبلغ 9.78:9 بدقة قدرها 2344 × 2156 بكسلًا. وتدعم الشاشتان معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتحتويان على كاميرا سيلفي بدقة قدرها 20 ميجابكسل في فتحات صغيرة.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 40 ميجابكسل، ويمكنها التقاط صور ماكرو من قرب من مسافة قدرها 2.5 سم، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تكبير بصري حتى 3.5 مرات.

ويعمل هاتف هونر Magic V3 بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم، وذاكرة عشوائية حجمها 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت. ويتميز الهاتف ببطارية سعتها 5150 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ويعمل الهاتف بواجهة MagicOS 8.0.1 المستند إلى نظام أندرويد 14، مع دعم الرسائل والمكالمات عبر الأقمار الصناعية.

وتطرح هونر هاتف Honor Magic V3 الجديد في السوق الصينية بسعر يبدأ من 1250 دولارًا أمريكيًا للإصدار الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت.

ولم تعلن الشركة حتى الآن إذا كان الهاتف سيصل إلى الأسواق العالمية.