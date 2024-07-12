مقارنة بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch Ultra و Galaxy Watch7

أعلنت سامسونج قبل يومين ساعاتها الذكية الجديدة Galaxy Watch7 و Galaxy Watch Ultra في حدث Galaxy Unpacked الذي أُقيم في باريس، وتأتي Watch7 مع بعض التحسينات الطفيفة مقارنةً بالإصدار السابق Watch6، وأما Watch Ultra فتندرج ضمن فئة متميزة جديدة وهي أغلى جهاز قابل للارتداء من سامسونج حتى الآن.

ومع أن كلتا الساعتين مصممتان لفئات مختلفة من المستخدمين، فإنهما تشتركان في بعض المزايا وسنوضح في المقارنة التالية جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما:



التصميم والشاشة:

الفرق الأكثر وضوحًا بين الساعتين هو التصميم؛ إذ تضم Galaxy Watch Ultra إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم المتين، وشاشة دائرية كبيرة تأتي بمقاس قدره 1.5 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا. ويمتاز الإطار بزواياه المربعة التي تمنح الساعة شكلًا مميزًا. وتتوفر هذه الساعة بحجم واحد فقط يبلغ 47 ملم، وبثلاثة ألوان، هي: الرمادي والأبيض والفضي، ويبلغ وزنها 60.5 جرامًا.

تحتوي Galaxy Watch Ultra على ثلاثة أزرار مادية على الجانب الأيمن، واحد منها مخصص للإجراءات السريعة ويمكن استخدامه للبدء بالتدريبات بسرعة أو إعداده للقيام بوظائف أخرى.

وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch7 فتأتي بتصميم يشبه تصميم الطراز السابق Watch6، وتتوفر بمقاسين، هما: 40 ملم و 44 ملم. ويتوفر الطراز الذي يبلغ مقاسه 44 ملم بلونين، هما: الأخضر والفضي، ويتوفر الطراز الذي يبلغ مقاسه 40 ملم بلونين أيضًا، هما: الأخضر والأبيض.

تضم ساعة Watch 7 التي تأتي بمقاس قدره 44 ملم شاشة مطابقة لشاشة Watch Ultra في الحجم والدقة. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم فيضم شاشة بمقاس قدره 1.3 بوصة وتمتاز بدقة أقل قليلًا من دقة شاشة الطراز الثاني وتبلغ 432 × 432 بكسلًا.

المعالج والمزايا الأساسية:

مع أن كلتا الساعتين مختلفتان تمامًا في التصميم، فإن Watch7 و Watch Ultra تشتركان في العديد من المزايا؛ إذ تعمل كلتا الساعتين بمعالج Exynos W1000 وهو معالج مُصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر، وتدّعي سامسونج أن هذا المعالج يضم وحدة معالجة مركزية أسرع بمعدل ثلاث مرات ويمتاز بكفاءة أفضل في استخدام الطاقة بنسبة تبلغ 30% مقارنةً بالطراز السابق. وتأتي كلتا الساعتين مع سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من مساحة التخزين.

كلتا الساعتين تعملان بنظام التشغيل Wear OS 5، وأحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 6 Watch. وكلتا الساعتين تدعمان تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المزدوج التردد، مع توفر طراز مزود بتقنية LTE من ساعة Galaxy Watch7، وأما Watch Ultra فلا يتوفر منها طراز لا يدعم LTE.

يحتوي طراز Ultra على وجوه ساعة مخصصة للتحقق من إحصائياتك بعد التمرين، ويمكن لهذه الساعة التبديل تلقائيًا إلى الوضع الليلي لتسهيل القراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ونظرًا إلى أنها مصممة للأنشطة الكثيفة، تتمتع Watch Ultra بمقاومة للماء وفقًا لمعيار 10ATM، وأما Watch7 فهي مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM، ومع ذلك، كلتا الساعتين مقاومتان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطراز Ultra العمل على نطاق ارتفاع واسع بدءًا من ارتفاع يبلغ 500 متر تحت مستوى سطح البحر وصولًا إلى ارتفاع قدره 9000 متر فوق سطح الأرض.

تحتوي كلتا الساعتين على مزية اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم وهي مزية جديدة كُليًّا ومرخصة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وتسمح هذه المزية للساعة بتتبع العلامات المحتملة لانقطاع التنفس في أثناء النوم.

هناك أيضًا مؤشر AGEs الذي يقدم نظرة عامة على الصحة الأيضية وعملية الشيخوخة البيولوجية، فهو يقيس مركبات AGE التي تنتج في جسم الإنسان عند تأكسد جزيئات البروتين والدهون بواسطة جزيئات السكر. ويمكن أن يساعد قياس مؤشر AGEs في التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

البطارية:

تحتوي ساعة Galaxy Watch Ultra على بطارية تبلغ سعتها 590 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من بطارية Watch7 التي تبلغ سعتها 425 ميلي أمبير في الساعة للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير في الساعة، وتمتاز ساعة سامسونج ألترا بالعمر الطويل للبطارية الذي يصل إلى 100 ساعة في وضع توفير الطاقة.

السعر:

ساعة Galaxy Watch Ultra متاحة الآن للطلب الأولي بسعر قدره 2499 ريالًا سعوديًا، وأما ساعة Galaxy Watch7 فهي متاحة للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1199 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

تُعدّ ساعة Galaxy Watch7 الجديدة مناسبة لمعظم المستخدمين، فهي تُباع بسعر أقل من سعر Watch Ultra وتشترك معها في العديد من المواصفات الأساسية مثل: المعالج والذاكرة وأجهزة الاستشعار. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الساعة بالأحجام نفسها الخاصة بالطراز السابق، مما يسمح لك باستخدام أحزمة ساعة Watch6 نفسها.

تُعدّ Watch Ultra لهواة الرياضات الخارجية الذين يبحثون عن ساعة كبيرة الحجم وتتمتع بمقاومة عالية لظروف الطقس المختلفة وتمتاز بالعمر الطويل للبطارية.

إليك المواصفات الكاملة لساعتي سامسونج Galaxy Watch Ultra و Galaxy Watch7:

Galaxy Watch Ultra Galaxy Watch7 المعالج معالج Exynos W1000. معالج Exynos W1000. الشاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.3 بوصة، وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 32 جيجابايت. 32 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 2 جيجابايت. 2 جيجابايت. البطارية 590 ميلّي أمبير في الساعة. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 425 ميلّي أمبير في الساعة.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 300 ميلّي أمبير في الساعة. المستشعرات الأساسية مستشعر BioActive من سامسونج، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. مستشعر BioActive من سامسونج، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. الوزن 60.5 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 33.8 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 28.8 جرامًا. الاتصال شبكات الواي فاي،

وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)،

ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). شبكات الواي فاي،

وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)،

ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). الألوان الفضي، والرمادي، والأبيض. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: الأخضر والفضي.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: الأخضر، والأبيض. نظام التشغيل Wear OS 5. Wear OS 5. السعر 2499 ريالًا سعوديًا. يبدأ من 1199 ريالًا سعوديًا