مبيعات نظارة فيجن برو مخيبة لآمال آبل

تواجه مبيعات نظارة آبل للواقع المختلط فيجن برو تحديات مستمرة حتى في ظل إتاحتها في عدد من الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.

ووفقًا لمحللي مؤسسة أبحاث السوق IDC، فإن مبيعات نظارة فيجن برو البطيئة لم تتجاوز حتى الآن 100 ألف وحدة في الربع الواحد، لذا فإن آبل تواجه صعوبة في بيع ما يصل إلى 500 ألف وحدة من منتجها الجديد خلال عام 2024. وتوقع المحللون انخفاضًا كبيرًا في المبيعات في الولايات المتحدة مع دخول فصل الخريف.

وكانت آبل قد أطلقت نظارة فيجن برو بنحو تدريجي وبأرقام منخفضة نسبيًا مقارنةً بالأجهزة الأخرى، بسبب تعقيد عملية تصنيع المنتج وارتفاع سعره.

وبدأت آبل إطلاق النظارة في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، ثم أتاحتها في 9 دول أخرى نهاية شهر يونيو الماضي.

ومع ذلك، قد لا يساعد الإطلاق العالمي في زيادة المبيعات بنحو كبير، إذ تتوقع مؤسسة IDC انخفاضًا بنسبة قدرها 75% في المبيعات في الولايات المتحدة في الربع الحالي، مما يعني أن المبيعات الدولية ستعوض الانخفاض بنحو طفيف.

وكانت آبل قد خفّضت توقعاتها السابقة لمبيعات نظارتها الجديدة بنحو 50% خلال العام الجاري وفقًا لتقارير سابقة، إذ هبطت توقعاتها من 850 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة فقط.

وتتوقع IDC أنه إذا أصدرت آبل نموذجًا آخر بسعر يعادل نصف السعر الحالي الذي يبدأ من 3500 دولار أمريكي، فقد يساعد ذلك في زيادة المبيعات في عام 2025 القادم.

ومن المتوقع أن تقلل آبل المواصفات من أجل خفض التكاليف، وقد تحتاج أيضًا إلى جعل النظارة متصلة بجهاز ماك أو آيفون بدلًا من كونها جهازًا مستقلًا، وقد يساعد ذلك أيضًا في تقليل الوزن.

وأفاد نائب رئيس مؤسسة IDC، فرانسيسكو جيرونيمو، بأن نجاح فيجن برو، بغض النظر عن سعرها، سيعتمد في النهاية على المحتوى المتاح لها.

وتسعى آبل إلى زيادة عدد التطبيقات المتاحة في نظام تشغيل النظارة visionOS، كما تتيح استخدام العديد من تطبيقات iPadOS المتاحة في أجهزة آيباد.