مايكروسوفت تتيح لتطبيق OneNote قراءة خط يدك

تستعد مايكروسوفت للسماح لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في OneNote بقراءة الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحليلها.

ويتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعرف الأحرف بصريًا من أجل قراءة الكتابة المكتوبة وتحويلها تلقائيًا إلى نص يمكنك تحريره ونسخه.

ودخلت هذه الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي في أواخر الشهر الماضي، وتسمح لمستخدمي OneNote بكتابة ملاحظات بخط اليد باستخدام قلم ومن ثم تلخيصها أو طرح الأسئلة أو حتى إنشاء قوائم مهام بناءً على الملاحظات.

وتسمح ميزة Copilot المدعومة بالذكاء الاصطناعي في OneNote بتحويل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى نص لسهولة التحرير والنشر.

وأطلقت مايكروسوفت مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot أول مرة داخل OneNote في شهر نوفمبر، ومن المفترض أن تكون هذه الترقية متاحة لمشتركي Copilot for Microsoft 365 الحاليين ومستخدمي Copilot Pro بمجرد طرحه على نطاق واسع.

ويعمل التلخيص عبر الملاحظات الصغيرة المكتوبة بخط اليد وحتى الملاحظات الكبيرة الحجم. ويمكنك مطالبة Copilot بإعادة كتابة فقرة كاملة من الملاحظات المكتوبة بخط اليد مع تنسيقها في نص سهل القراءة يتوافق مع النص الأصلي.

وفي حال كنت تستخدم OneNote لقوائم المهام المكتوبة بخط اليد، فإن هذه الميزة تسهل تحويلها إلى نص في مرحلة لاحقة.

وبعد إنشاء قائمة مكتوبة بخط اليد، يستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot تحويلها بدقة إلى قائمة نصية في غضون ثوانٍ.

وعندما تطالب OneNote بقراءة ما كتبته، فإن Copilot يعطيك نصًا كاملًا لما يعتقد أنك كتبته، ويمكنك بعد ذلك نسخ النص ولصقه في مكان آخر دون الحاجة إلى إعادة كتابته يدويًا.

وفي حال كنت تريد اختبار تعرف الملاحظات المكتوبة بخط اليد في Copilot، فإنك بحاجة إلى أن تكون أحد مستخدمي Microsoft 365 Insider مع تشغل أحدث إصدار من OneNote عبر ويندوز وأن يكون لديك اشتراك Copilot Pro أو Copilot for Microsoft 365.