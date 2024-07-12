سامسونج تقدم مزايا جديدة لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت سامسونج مزايا جديدة لتعديل الصور مستندة إلى الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع إعلانها هواتفها الجديدة القابلة للطي ومجموعة من الأجهزة الأخرى في حدثها الإعلامي الأخير.

ومن المزايا الجديدة التي تقدمها سامسونج ميزة Portrait Studio التي تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الصور الشخصية إلى أنماط مختلفة، مثل رسومات كرتونية ثلاثية الأبعاد أو رسومات بالألوان المائية، وغيرها من الأنماط.

ويمكن للمستخدمين من خلال تلك الميزة إنشاء صور شخصية ثلاثية الأبعاد بصيغ مختلفة مثل JPG و HEIC و HEIF و BMP و PNG، لكن يجب على المستخدمين إدخال صورة لا تحتوي على خلفية شفافة.

ويتغير حجم الصور المولدة باستخدام ميزة Portrait Studio إلى 12 ميجابكسل، وكما هو الحال مع مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى من سامسونج Galaxy AI، توضَع علامة مائية مرئية على الزاوية السفلية من الصورة عند حفظها.

وقدمت سامسونج أيضًا ميزة Sketch to Image التي تتيح للمستخدمين إكمال صورهم عند رسم مخطط بسيط باستخدام الإصبع أو قلم S-Pen، إذ تعالج تلك الميزة الرسم البسيط، وتحوله إلى صورة مكتملة.

وأوضحت سامسونج في عرض تقديمي تلك الميزة بعرض مثال؛ إذ يمكن للمستخدم رسم ميكروفون يدويًا بالقرب من يد قطة، لتعمل الميزة على تحويل الرسم إلى صورة، وتظهر القطة وهي تحمل الميكروفون.

وستطرح سامسونج الميزتين الجديدتين ضمن تحديث One UI 6.1.1 الذي يأتي افتراضيًا في هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي، كما ستتيحه الشركة للعديد من أجهزتها الأخرى في وقتٍ لاحق.