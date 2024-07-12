سامسونج تطور مزايا ذكاء اصطناعي خصوصًا للصين

تطور سامسونج مجموعتها من مزايا الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Galaxy AI خصوصًا للسوق الصينية، حسبما صرح رئيس أعمال الهاتف المحمول في الشركة، إذ تتطلع العملاقة الكورية الجنوبية إلى استعادة حصتها في السوق التي استحوذت عليها الشركات المحلية.

وأطلقت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة Galaxy AI هذا العام مع سلسلة هواتفها الذكية S24، إذ يحاول صانعو الأجهزة دفع الناس للترقية إلى الهواتف المتميزة.

وأطلقت سامسونج قبل أيام قليلة هاتفين ذكيين جديدين قابلين للطي مزودين بمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مع استمرارها ببناء القدرات.

وتُعد الصين، السوق الكبرى عالميًا للهواتف الذكية، بمنزلة مشكلة لشركة سامسونج على مدى السنوات القليلة الماضية. وتبلغ حصتها في سوق الهواتف الذكية أقل من 1 في المئة، مع سيطرة الشركات المحلية، مثل هواوي.

وتحاول سامسونج منذ عدة سنوات تجديد إستراتيجيتها في الصين دون نجاح يذكر. وتأمل شركة التكنولوجيا العملاقة أن يمنح الذكاءُ الاصطناعي هواتفَها الذكية المزايا التي تحتاج إليها من أجل جذب المستخدمين الصينيين.

وقال تي إم روه، رئيس أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج: “نعمل على تطوير قدراتنا في Galaxy AI خصوصًا لهذا السوق. أعتقد أنه بإمكاننا الفوز بالسوق الصينية من خلال بذل الجهود لإنشاء ذكاء اصطناعي يلبي ما يريده المستهلكون الصينيون”.

ولم يقدم روه الكثير من التفاصيل عن مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI في الصين، مع أنه قال إن سامسونج تعتمد على العمل مع شركات التكنولوجيا والإنترنت المحلية.

وأدمجت بايدو هذا العام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Ernie في هواتف Galaxy S24 الذكية من سامسونج، في شراكة بين الشركتين.

ويُعد الذكاء الاصطناعي في الصين معقدًا بسبب اللوائح الصارمة المتعلقة بالتكنولوجيا وسيطرة بكين على مشهد الإنترنت.

ومن المحتمل أن تحتاج الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي في الصين إلى الشراكة مع الشركات المحلية.

ولم تحدد آبل بعدُ أيَّ تاريخ لموعد إطلاق Apple Intelligence في الصين، إذ من المحتمل أن تواجه تحديات مماثلة لشركة سامسونج.

ووفقًا للمحللين، فإن إدخال مزايا الذكاء الاصطناعي إلى الصين لن يُحدث فرقًا كبيرًا في حظوظ سامسونج نظرًا إلى أن الوعي بالعلامة التجارية للشركة منخفض جدًا كما تقدم الشركات الصينية تطبيقات منافسة.

واعترف روه بأن المنافسة في سوق الهواتف الذكية في الصين أصعب من أي مكان آخر، وقال إن إستراتيجية سامسونج في الصين تدور حول تقديم الأجهزة المتميزة إلى السوق وتوسيع قنوات التوزيع ومبيعات التجزئة.

وقال روه: “نحرز في الوقت الحالي تقدمًا تدريجيًا، ونجمع جهودنا لإنشاء المنتجات والمزايا التي يرغب فيها المستهلكون والتي قد ترضي المستهلكين هناك”.