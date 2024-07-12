تقرير: تسلا تؤجل حدث الكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية

لن تكشف تسلا عن سيارة الأجرة الروبوتية المستقلة بالكامل التي وعدت بها منذ مدة طويلة حتى شهر أكتوبر من أجل منح الفريق الهندسي للشركة وقتًا إضافيًا لبناء النماذج الأولية واختبارها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وكان من المقرر في الأصل عقد الحدث في تاريخ الثامن من شهر أغسطس، وهو ما أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا العام وسط تساؤلات عن التزامات الشركة بتوفير سيارات كهربائية بأسعار معقولة.

وتقول بلومبرغ إن الشركة أبلغت موظفيها بالتأخير داخليًا، مع أنه لم يعلن علنًا بعد. ولم ينشر ماسك بعد أي شيء عن التأخير في إكس.

وفي وقت سابق من هذا العام، كرر ماسك اعتقاده بأن تسلا ليست شركة سيارات تقليدية، بل شركة ذكاء اصطناعي وروبوتات.

وفي مواجهة أسئلة حادة من المستثمرين عن السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، أجاب ماسك: “يجب أن يُنظر إلينا على أننا شركة روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تقدر قيمة تسلا بصفتها مجرد شركة سيارات، فإن هذا إطار عمل خطأ”.

وكان ماسك يروج لإمكانية وجود سيارة أجرة روبوتية من طراز تسلا منذ مدة طويلة. وتكهن بأن مالكي تسلا سيكونون قادرين على كسب إيرادات من سياراتهم الذاتية القيادة المملوكة لهم شخصيًا عن طريق إرسالها لنقل الركاب. كما عاينت الشركة وظيفة النقل التشاركي المدمجة في تطبيق تسلا.

وفشلت توقعات ماسك العديدة عن المركبات الذاتية القيادة بالكامل في أن تتحقق. وتتطلب أنظمة الشركة للقيادة الآلية والقيادة الذاتية الكاملة الانتباه إلى الطريق والاستعداد للسيطرة عند الحاجة.

ويتحمل السائقون أيضًا مسؤولية أي حوادث تحدث عند تشغيل مساعدة السائق، وتواجه الشركة دعاوى قضائية عديدة تتعلق بالقتل الخطأ نشأت عن حوادث مميتة.

وقالت تسلا إن سيارة الأجرة الروبوتية ستكون مصممة لغرض محدد، وهو مصطلح يستخدم في صناعة المركبات الذاتية القيادة لوصف المركبات المبنية بالكامل لتكون ذاتية القيادة التي غالبًا ما تفتقر إلى أدوات التحكم التقليدية، مثل عجلات القيادة والدواسات.

وبعد أسابيع قليلة فقط من إعلان ماسك حدث الكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية، قلص أكثر من 10 في المئة من القوى العاملة العالمية في الشركة، وقال إن تسلا تتجه نحو تحقيق الاستقلال الذاتي.